РФС назначил судей на финальные матчи Fonbet Кубка России

Стало известно, кто обслужит финальные матчи Fonbet Кубка России.
РФС назначил Сергея Иванова и Артема Чистякова.
Путь РПЛ. Финал. 2-й матч
3 мая (среда)
«Урал» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Лунeв; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Баскаков; комиссар – Сергей Змиевский.
Путь регионов. Финал. 1-й этап
3 мая (среда)
«Краснодар» – «Акрон»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Павел Кукуян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Зуев; комиссар – Филипп Яковлев.
- «Урал» и ЦСКА в Москве сыграли вничью 1:1.
- Победитель этой пары выйдет в главный финал турнира.
- Проигравший встретится с «Краснодаром» или «Акроном» во 2-м этапе финала Пути регионов.
Источник: сайт РФС