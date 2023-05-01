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    РФС назначил судей на финальные матчи Fonbet Кубка России

    Стало известно, кто обслужит финальные матчи Fonbet Кубка России.

    РФС назначил Сергея Иванова и Артема Чистякова.

    Путь РПЛ. Финал. 2-й матч

    3 мая (среда)

    «Урал» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Лунeв; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Баскаков; комиссар – Сергей Змиевский.

    Путь регионов. Финал. 1-й этап

    3 мая (среда)

    «Краснодар» – «Акрон»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Павел Кукуян; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Зуев; комиссар – Филипп Яковлев.

    • «Урал» и ЦСКА в Москве сыграли вничью 1:1.
    • Победитель этой пары выйдет в главный финал турнира.
    • Проигравший встретится с «Краснодаром» или «Акроном» во 2-м этапе финала Пути регионов.

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    Источник: сайт РФС

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    01.05.2023 12:12
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