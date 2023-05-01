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    «ПСЖ» определился с трансферным бюджетом на лето

    Стало известно, сколько «ПСЖ» готов потратить во время летнего трансферного окна.

    Планируемый бюджет на усиление состава – 225 миллионов евро.

    Парижский клуб хочет подписать:

    • центрального защитника, кандидаты – Жан-Клер Тодибо («Ницца») и Аксель Дисаси («Монако»);
    • опорного хавбека, кандидат – Кефрен Тюрам («Ницца»);
    • нападающего, кандидаты – Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Виктор Осимхен («Наполи»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Маркус Тюрам («Боруссия» М), Ромелу Лукаку («Интер» / «Челси»), Джонатан Дэвид («Лилль»).

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    Источник: Foot Mercato

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    01.05.2023 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2104

      ItalianFootball 2 мая, 10:35

      У них есть такое понятие как бюджет ?

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