«ПСЖ» определился с трансферным бюджетом на лето

Стало известно, сколько «ПСЖ» готов потратить во время летнего трансферного окна.
Планируемый бюджет на усиление состава – 225 миллионов евро.
Парижский клуб хочет подписать:
- центрального защитника, кандидаты – Жан-Клер Тодибо («Ницца») и Аксель Дисаси («Монако»);
- опорного хавбека, кандидат – Кефрен Тюрам («Ницца»);
- нападающего, кандидаты – Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Виктор Осимхен («Наполи»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»), Маркус Тюрам («Боруссия» М), Ромелу Лукаку («Интер» / «Челси»), Джонатан Дэвид («Лилль»).
Источник: Foot Mercato