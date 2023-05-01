Журавель ответил Геничу, пославшему его в жопу

эту хрень долго будут обсуждать?
Тимур Журавель отреагировал на слова Константина Генича в свой адрес.
Ранее Генич написал: «Тимур, иди в жопу. Этот посыл тоже тебе относится. Вытаскивать мои эмоциональные сообщения подло и мелко. Как «Ростов». Молодец, Журавель».
«Похоже, я недооценил эмоции Кости после подколов «Ростова». Подколы дешевые и неуместные.
Знай, Костя, что ты лучший. Просто большим комментаторам, вещающим на всю страну, иногда достается колхозный бесталанный юмор», – ответил Журавель.