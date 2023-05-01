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Журавель ответил Геничу, пославшему его в жопу

1 мая 2023, 09:23
16

Тимур Журавель отреагировал на слова Константина Генича в свой адрес.

Ранее Генич написал: «Тимур, иди в жопу. Этот посыл тоже тебе относится. Вытаскивать мои эмоциональные сообщения подло и мелко. Как «Ростов». Молодец, Журавель».

«Похоже, я недооценил эмоции Кости после подколов «Ростова». Подколы дешевые и неуместные.

Знай, Костя, что ты лучший. Просто большим комментаторам, вещающим на всю страну, иногда достается колхозный бесталанный юмор», – ответил Журавель.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Генич Константин
Комментарии (16)
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cska1948
1682923363
За что кукушка хвалит петуха? За то, что тот послал кукушку в опу!
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ArReal
1682924256
кому эти два придурка вообще интересны?и их высеры? нашли блин мэтров своего дела
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Axe111
1682924726
Большие комментаторы)))))
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DOCTOR PENALTY
1682925249
Колхозный юмор вразы тоньше, чем ваш гламурный. А в жопу вам надо идти вместе взявшись за руки.
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MaxRnD
1682925415
Бедолаги
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FCSpartakM
1682925794
А потом они пососались
Ответить
jek718875
1682928399
А я подумал,Журавль его ещё дальше пошлёт
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ScarlettOgusania
1682929470
Журавель - вечный дурачок с флажком газпрёма в руке, посланный в жопу обиженным Геничем, "дружная" компания на срач-тв!)
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эд100
1682932587
ребята, тема не раскрыта, ждём продолжения... (колхоз имени кого? в каком лесу теперь журавель? что у комментаторов большое, а что простое...? где прячутся другие "эмоциональные сообщения"?)
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Persona_non_Grata
1682941421
А ты уверен, что послал ? ... а может пригласил ? )))
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