Журавель ответил Геничу, пославшему его в жопу

Тимур Журавель отреагировал на слова Константина Генича в свой адрес.

Ранее Генич написал: «Тимур, иди в жопу. Этот посыл тоже тебе относится. Вытаскивать мои эмоциональные сообщения подло и мелко. Как «Ростов». Молодец, Журавель».

«Похоже, я недооценил эмоции Кости после подколов «Ростова». Подколы дешевые и неуместные.

Знай, Костя, что ты лучший. Просто большим комментаторам, вещающим на всю страну, иногда достается колхозный бесталанный юмор», – ответил Журавель.