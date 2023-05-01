Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Журавель ответил Геничу, пославшему его в жопу

    Тимур Журавель отреагировал на слова Константина Генича в свой адрес.

    Ранее Генич написал: «Тимур, иди в жопу. Этот посыл тоже тебе относится. Вытаскивать мои эмоциональные сообщения подло и мелко. Как «Ростов». Молодец, Журавель».

    «Похоже, я недооценил эмоции Кости после подколов «Ростова». Подколы дешевые и неуместные.

    Знай, Костя, что ты лучший. Просто большим комментаторам, вещающим на всю страну, иногда достается колхозный бесталанный юмор», – ответил Журавель.

    Новости по теме
    Дзюба помирился с Геничем и поддержал комментатора в конфликте с «Ростовом»
    Генич заявил, что не хочет работать на матчах «Ростова»: у клуба конфликт с комментатором 3
    Кирильчева: «Не вижу ничего проспартаковского в комментарии Генича. «Ростов» и раньше был бестактным клубом» 6
    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.05.2023 09:23
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1513

      balam 1 мая, 18:54

      эту хрень долго будут обсуждать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22305

      Persona_non_Grata 1 мая, 14:43

      А ты уверен, что послал ? ... а может пригласил ? )))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Hobotov > Persona_non_Grata 1 мая, 15:50

      Они оттуда и не вылазили, ха!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      trhrj54 1 мая, 13:24


      Хотите новых ощущений в СЕKCЕ ? Это просто вoлшебные кaпли которые выведут вашу сeкcyальную жизнь на новый уровень, зажжет даже самую холодную жeнщинy и придаст мужчине сильную эpекцию! Просто попpобуйте и вы не пожалeeте никогда ---- https://gg-l.xyz/kaply

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +662

      somn 1 мая, 12:32

      Ну ладно мы тут, в комментах, срёмся. Но им как-то не солидно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1071

      Сержтир 1 мая, 12:19

      Послать его надо было в небо, ведь он же Журавель.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1000

      эд100 1 мая, 12:16

      ребята, тема не раскрыта, ждём продолжения... (колхоз имени кого? в каком лесу теперь журавель? что у комментаторов большое, а что простое...? где прячутся другие "эмоциональные сообщения"?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1722

      ScarlettOgusania 1 мая, 11:24

      Журавель - вечный дурачок с флажком газпрёма в руке, посланный в жопу обиженным Геничем, "дружная" компания на срач-тв!)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14557

      Алексей З 1 мая, 11:08

      Придёте на работу и скажите всё что думаете друг другу в глаза , нахера своё говно на публику выносить ?
      Возьмитесь за руки идите в жопу вдвоём.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +128

      witalik > Алексей З 1 мая, 12:51

      Один мудрый руководитель говорил нам подчинённым золотые слова, рефреном прошедшие через мою службу: "Товарищи, я иду нах..., следуйте за мной, никуда не сворачивая". Здесь подобная ситуация...им то , что делить и пилить, может, просто, тему подогреть, ну тогда проффесионально...Как-то так...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +871

      rac531 > Алексей З 2 мая, 12:27

      Предлагаете групповой секс?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2143

      jek718875 1 мая, 11:06

      А я подумал,Журавль его ещё дальше пошлёт

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      FCSpartakM 1 мая, 10:23

      А потом они пососались

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 