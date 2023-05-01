Стало известно, когда Костомарова могут выписать из больницы

Роман Костомаров пробудет в больнице еще как минимум три месяца.
«Пациент чувствует себя гораздо лучше, проблемы с внутренними органами миновали.
С ним занимаются специалисты, он делает лечебную физкультуру, чтобы разработать мышцы. Но до установки протезов еще далеко, должно пройти время.
Что же касается возможной транспортировки в Германию, то это домыслы, не имеющие ничего общего с реальностью. В настоящее время таких планов нет.
Костомаров может пробыть (в больнице) до августа. Планируется, что он вернется домой после протезирования и реабилитации», – сообщил источник «Р-Спорт».
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «Р-Спорт»