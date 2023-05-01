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    • Стало известно, когда Костомарова могут выписать из больницы

    Стало известно, когда Костомарова могут выписать из больницы

    Роман Костомаров пробудет в больнице еще как минимум три месяца.

    «Пациент чувствует себя гораздо лучше, проблемы с внутренними органами миновали.

    С ним занимаются специалисты, он делает лечебную физкультуру, чтобы разработать мышцы. Но до установки протезов еще далеко, должно пройти время.

    Что же касается возможной транспортировки в Германию, то это домыслы, не имеющие ничего общего с реальностью. В настоящее время таких планов нет.

    Костомаров может пробыть (в больнице) до августа. Планируется, что он вернется домой после протезирования и реабилитации», – сообщил источник «Р-Спорт».

    • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    01.05.2023 09:05
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