Костомаров перенес операцию на стопе и кисти

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров перенес операцию.

Фигуристу провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Он находится в сознании и идет на поправку.

Костомаров проходит реабилитацию для транспортировки в Германию.