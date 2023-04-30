Костомаров перенес операцию на стопе и кисти

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров перенес операцию.
Фигуристу провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Он находится в сознании и идет на поправку.
Костомаров проходит реабилитацию для транспортировки в Германию.
- 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: Mash