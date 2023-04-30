Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Костомаров перенес операцию на стопе и кисти

30 апреля 2023, 19:38

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров перенес операцию.

Фигуристу провели операцию по протезированию на стопе и кисти. Он находится в сознании и идет на поправку.

Костомаров проходит реабилитацию для транспортировки в Германию.

  • 46-летний Костомаров с 10 января находится в реанимации из-за пневмонии.
  • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
  • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

Еще по теме:
Костомаров высказался о суперфинале Кубка России 1
Костомаров впервые вышел на лед после ампутации конечностей: его встретили овациями
Навка впервые встретилась с Костомаровым после его болезни
Источник: Mash
Оффтоп Костомаров Роман
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Олейников не явился на медосмотр в «Рубин» – его перехватил московский клуб
17:04
4
Вратарей «Динамо» позвали на КДК из-за оскорблений в адрес «Спартака»
16:48
1
Талалаев сказал, чем его удивил «Локомотив»
16:37
1
Моуринью раскритиковал судей после первого поражения «Реала»
16:23
Титов ответил, есть ли кризис в «Зените»
16:12
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
20
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
13
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
9
Все новости
Все новости
Карседо оценил судейство в матче с «Динамо»
17:28
Бывший тренер 4 клубов РПЛ готов возглавить «Зенит»
17:17
Лещук высказался о возможном концерте Канье Уэста в России
15:59
1
Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
15:47
6
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
2
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
20
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
13
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
6
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
9
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
5
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
13
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
2
Пьерлуиджи Коллина – человек, который изменил судейство
13:50
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
ВидеоФанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
22
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
2
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
Алонсо прокомментировал первое поражение «Челси» в сезоне
12:58
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
1
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+