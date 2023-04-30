У Бубнова есть три вопроса к Абаскалю по итогам матча с «Ростовом»

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов сформулировал вопросы главному тренеру команды Гильермо Абаскалю после матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Команда Абаскаля снова проявляет характер после критики, которая лилась на нее в последнее время. Однако к самому тренеру очень много вопросов. Во-первых, зачем три центральных защитника? Ведь у «Ростова» впереди только Николай Комличенко! Во-вторых, удивляет безоговорочное доверие Алексису Дуарте и Томашу Таварешу. Видимо, Абаскаль лично приглашал их и теперь должен как-то оправдывать заплаченные за них огромные деньги.

Ну, и самое главное: почему Антон Зиньковский не играет в старте? Он же каждый раз выходит и доказывает! Нет, он уперся рогом и маринует его весь сезон. В целом Абаскаль часто ошибается с выбором стартового состава. Неспроста «красно-белые» постоянно выглядят хуже в первых таймах.

После игры «Спартак» радовался, но радоваться особо нечему: ничья в пользу ЦСКА. А в следующем туре красно-белым предстоит выезд в Петербург, где «Зенит» будет максимально настроен. Если москвичи и там отскочат, это будут просто чудеса», – считает Бубнов.