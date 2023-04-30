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  • У Бубнова есть три вопроса к Абаскалю по итогам матча с «Ростовом»

У Бубнова есть три вопроса к Абаскалю по итогам матча с «Ростовом»

30 апреля 2023, 09:41
11

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов сформулировал вопросы главному тренеру команды Гильермо Абаскалю после матча 25-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Команда Абаскаля снова проявляет характер после критики, которая лилась на нее в последнее время. Однако к самому тренеру очень много вопросов. Во-первых, зачем три центральных защитника? Ведь у «Ростова» впереди только Николай Комличенко! Во-вторых, удивляет безоговорочное доверие Алексису Дуарте и Томашу Таварешу. Видимо, Абаскаль лично приглашал их и теперь должен как-то оправдывать заплаченные за них огромные деньги.

Ну, и самое главное: почему Антон Зиньковский не играет в старте? Он же каждый раз выходит и доказывает! Нет, он уперся рогом и маринует его весь сезон. В целом Абаскаль часто ошибается с выбором стартового состава. Неспроста «красно-белые» постоянно выглядят хуже в первых таймах.

После игры «Спартак» радовался, но радоваться особо нечему: ничья в пользу ЦСКА. А в следующем туре красно-белым предстоит выезд в Петербург, где «Зенит» будет максимально настроен. Если москвичи и там отскочат, это будут просто чудеса», – считает Бубнов.

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Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Ростов Спартак Абаскаль Гильермо Бубнов Александр
Комментарии (11)
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Опорник84
1682838083
По Зиньковскому скажу , когда выходит на замену выглядит лучше чем в старте. Может стоит раньше выпускать.Сугубо мое мнение.
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SLADE2019
1682840699
Дуарте и Тавареш, как сейчас модно выражаться - креатив Абаскаля. Это известно всем. Креативчик, так себе, троечный. Три центральных защитника, видимо любимая модель тренера. По Зиньковскому, согласен с опорником, игрок явно лучше смотрится, выходя на замены. Что то Бубнов очень уж корректным стал.
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Дядя Серёжа
1682842043
Ладно Соболя не поменял, сработало, хотя на вторую карточку практически наработал...
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ScarlettOgusania
1682843471
ТТД у Дуарте был отличный, 12 отборов из 12, да и Товареш играл нормально; замененный Зиньковский играет убедительнее, чем когда он в старте
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АлексМак
1682846370
Как в том анекдоте, про девушку,- " У меня к вам три вопроса..."))
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witalik
1682854739
Вы знаете, я ещё застал идиота-защитника Александра Бубнова в "Динаме". Редкостный негодяй, беспощадно колошмативший чужие голени, а теперь лет двадцать за тактику беседует, оценки какие-то бездарь футбольный выставляет...Ну, не люблю, когда типичный двоечник за высокие материи базарит...Сане возле бы пивной знания за кружку пива продавать...
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E5
1682867543
Он еще жив? Кариока, ДВОЙКА!!!
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