«Ростов» показал, чем его не устроило судейство в матче со «Спартаком»

Пресс-служба «Ростова» выложила фрагмент матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), в котором недовольна судейством.
«Предлагаем пересмотреть этот прекрасный эпизод, который говорит обо всeм. А ещe вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Валерия Карпина».
А ещe давайте вспомним когда в последний раз давали второй угловой в переигранное время?» – написали ростовчане.
- Матч в поле судил петербуржец Кирилл Левников.
- «Спартак» забил спасительный гол на 90+4 минуте.
- «Ростов» остался на 2-м месте в таблице.
Источник: «Бомбардир»