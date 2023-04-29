«Ростов» показал, чем его не устроило судейство в матче со «Спартаком»

Пресс-служба «Ростова» выложила фрагмент матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), в котором недовольна судейством.

«Предлагаем пересмотреть этот прекрасный эпизод, который говорит обо всeм. А ещe вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Валерия Карпина».

А ещe давайте вспомним когда в последний раз давали второй угловой в переигранное время?» – написали ростовчане.