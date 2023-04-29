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  • «Ростов» показал, чем его не устроило судейство в матче со «Спартаком»

«Ростов» показал, чем его не устроило судейство в матче со «Спартаком»

29 апреля 2023, 22:52
12

Пресс-служба «Ростова» выложила фрагмент матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), в котором недовольна судейством.

«Предлагаем пересмотреть этот прекрасный эпизод, который говорит обо всeм. А ещe вспомним о том, как «тянут «Ростов» из-за Валерия Карпина».

А ещe давайте вспомним когда в последний раз давали второй угловой в переигранное время?» – написали ростовчане.

  • Матч в поле судил петербуржец Кирилл Левников.
  • «Спартак» забил спасительный гол на 90+4 минуте.
  • «Ростов» остался на 2-м месте в таблице.

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Комментарии (12)
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Дед otmoros
1682799163
Левника на фаршмак и на бутерброды. Вместе с федуном.
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мы_не_рабы
1682799687
Думал что в Ростове только один дельфин, а оказывается их вон сколько. Зря выложили это видео. До него я был уверен что в этих двух эпизодах судья ошибся в пользу чемпионского матча Зенита против Спартака на баклан арене.
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GoldPlayFIFARus9
1682799940
ну хз, в 1м случае 100 нарушение, даже мб с жёлтой, но во 2м случае ничего не было имхо
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paracetamol
1682800139
Соболя надо было удалять еще в 1-м тайме!
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R_a_i_n
1682800689
ииии??? Что тут нашли в Ростове?
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jek718875
1682824611
После такого, Левника на свиноферму, навоз убирать
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zigbert
1682836245
Что тут за нарушения? Обычная борьба.
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SLADE2019
1682838975
Первый эпизод железобетонное нарушение. Никак досужих разговоров здесь быть не может. Во втором эпизоде, согласен можно было не свистеть. Ну и в третьем эпизоде, все чисто. В мяч играл ростовчанин. Очень печальная тенденция нарисовалась, уважаемые коллеги-болельщики Спартака. Пости по каждому заработанному нами положительному результату очень много вопросов. Печально это.
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