Йоканович прокомментировал домашнее поражение «Динамо» от «Факела»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

«Это тяжелая ночь для меня лично, для игроков и для болельщиков. Сегодня в день столетия клуба мы хотели порадовать всех победой. Но первый тайм получился рваным, ритм замедлялся постоянным остановками, это создавало разрозненность, и мы по ощущениям сыграли 15 минут, а не 45», – сказал Йоканович.