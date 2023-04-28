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  • Йоканович прокомментировал домашнее поражение «Динамо» от «Факела»

Йоканович прокомментировал домашнее поражение «Динамо» от «Факела»

28 апреля 2023, 22:59
7

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

«Это тяжелая ночь для меня лично, для игроков и для болельщиков. Сегодня в день столетия клуба мы хотели порадовать всех победой. Но первый тайм получился рваным, ритм замедлялся постоянным остановками, это создавало разрозненность, и мы по ощущениям сыграли 15 минут, а не 45», – сказал Йоканович.

  • У воронежцев дубль оформил Георгий Гонгадзе.
  • «Динамо» осталось на 6-м месте.
  • «Факел» отдалился от зоны вылета.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Факел Динамо Йоканович Славиша
Комментарии (7)
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derrik2000
1682713065
НГу, про 1-й тайм сказал, как сумел. А чё о 2-м тайме ни слова??? "Ну-у??? Чё молчишь-то? Двойку получил?" (с)
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neim
1682727577
Комментарий от этого физрука должен быть один: "Я устал, я мухожук" (я ухожу). )))
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Evpa
1682739718
Поражение Динамо - следствие безответственного подхода игроков и главного тренера к игре, тем более к юбилею Динамо. Они должны были выигрывать с любым счетом, только не опозориться перед всеми кто болеет за Динамо. Отстой полнейший и никакого продвижения вперед. Кардинальные перемены тренерского штаба, что делает там до сих пор Йоканович мне не понятно. ПОЗОРИЩЕ!!!
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DVOK68
1682743689
Упасть ниже дна-это надо суметь.Для мусорских позорников это совершенно нормальное явление.
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моэм
1682747513
Поражение от аутсайдера в такой день означает только одно ....В ФК ДИНАМО НЕТ НАСТОЯЩИХ ДИНАМОВЦЕВ .....НАСТОЯЩИЕ ДИНАМОВЦЫ , в такой день , просто порвали бы Факел .....бедный Яшин в гробу перевернулся от расстройства , глядя на нынешнее динамо.
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