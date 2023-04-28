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    • Йоканович прокомментировал домашнее поражение «Динамо» от «Факела»

    Йоканович прокомментировал домашнее поражение «Динамо» от «Факела»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).

    «Это тяжелая ночь для меня лично, для игроков и для болельщиков. Сегодня в день столетия клуба мы хотели порадовать всех победой. Но первый тайм получился рваным, ритм замедлялся постоянным остановками, это создавало разрозненность, и мы по ощущениям сыграли 15 минут, а не 45», – сказал Йоканович.

    • У воронежцев дубль оформил Георгий Гонгадзе.
    • «Динамо» осталось на 6-м месте.
    • «Факел» отдалился от зоны вылета.

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    Источник: «Матч ТВ»

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