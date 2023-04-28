Йоканович прокомментировал домашнее поражение «Динамо» от «Факела»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Факела» (0:2).
«Это тяжелая ночь для меня лично, для игроков и для болельщиков. Сегодня в день столетия клуба мы хотели порадовать всех победой. Но первый тайм получился рваным, ритм замедлялся постоянным остановками, это создавало разрозненность, и мы по ощущениям сыграли 15 минут, а не 45», – сказал Йоканович.
- У воронежцев дубль оформил Георгий Гонгадзе.
- «Динамо» осталось на 6-м месте.
- «Факел» отдалился от зоны вылета.
Источник: «Матч ТВ»