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    • В матче «Манчестер Сити» – «Арсенал» едва не произошли две драки: конфликтовали даже партнеры по сборной

    В матче «Манчестер Сити» – «Арсенал» едва не произошли две драки: конфликтовали даже партнеры по сборной

    «Манчестер Сити» уничтожил «Арсенал» в 33-м туре АПЛ. 4:1 – это серьезный удар по чемпионским амбициям команды Микеля Артеты.

    Матч получился эмоциональным, что привело к двум конфликтам на футбольном поле.

    Сначала сцепились Джек Грилиш и Томас Парти. До рукоприкладства дело не дошло.

    А уже после финального свистка едва не подрались Бен Уайт и Фил Фоден – между прочим, партнеры по сборной Англии.

    Игрок «Арсенала» еще вступил в перепалку с Эрлингом Холандом, но потолкаться с «киборгом» (наверное, к счастью) ему не довелось.

    Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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