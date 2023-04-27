В матче «Манчестер Сити» – «Арсенал» едва не произошли две драки: конфликтовали даже партнеры по сборной

«Манчестер Сити» уничтожил «Арсенал» в 33-м туре АПЛ. 4:1 – это серьезный удар по чемпионским амбициям команды Микеля Артеты.

Матч получился эмоциональным, что привело к двум конфликтам на футбольном поле.

Сначала сцепились Джек Грилиш и Томас Парти. До рукоприкладства дело не дошло.

А уже после финального свистка едва не подрались Бен Уайт и Фил Фоден – между прочим, партнеры по сборной Англии.

Игрок «Арсенала» еще вступил в перепалку с Эрлингом Холандом, но потолкаться с «киборгом» (наверное, к счастью) ему не довелось.

Фото: www.imago-images.de / Global Look Press