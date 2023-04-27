Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон поиздевался над фанатами «Арсенала»

рано ещё выпендриваться, сами можете обделаться и будете плакать. Во вчерашней игре МС рвали Арсенал как хотели.
«Манчестер Сити» дома разгромил «Арсенал» со счетом 4:1 в 33-м туре АПЛ.
Когда хозяева поля забили четвертый гол, вратарь Эдерсон поиздевался над фанатами гостевой команды.
Бразилец показал жест плачущего человека, после чего высунул язык. Болельщики «Сити» поддержали провокационное поведение футболиста аплодисментами.
- У «Арсенала» 4 матча АПЛ кряду без побед.
- Они сохраняют фактическое лидерство в лиге.
- «Сити» отстает на 2 очка при 2 играх в запасе.
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