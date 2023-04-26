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    РПЛ учредила ежегодную премию «Герои РПЛ»

    РПЛ учредила ежегодную футбольную премию, которая впервые будет вручена по итогам сезона 2022/23 – «Герои РПЛ».

    «Еe обладателями станут лучшие футболисты, тренеры, менеджеры и другие представители футбольной индустрии.

    Первая в истории торжественная церемония вручения премии Winline Герои РПЛ пройдет 4 июня 2023 года в концертном зале «Барвиха» в Москве.

    Основная цель премии – популяризировать российский футбол среди широкой аудитории, отметив достижения в рамках проведения чемпионата страны.

    Механика выбора обладателей премии охватит всe футбольное сообщество страны. К голосованию за лучших будут привлечены болельщики, журналисты, футбольные эксперты, клубные менеджеры и руководители, а также главные тренеры и капитаны команд РПЛ.

    Список номинаций:

    • Категория «Спорт»: Лучший игрок сезона (MVP), Лучший тренер сезона, Лучший гол сезона, Лучший ассист сезона, Лучший нападающий сезона, Лучший полузащитник сезона, Лучший вратарь сезона
    • Категория «Маркетинг»: Самый медийный игрок сезона, Лучший комментатор сезона, Лучший Match Day, Лучшее промо к матчу, Лучший социальный проект, Лучший мерч

    Более подробная информация, а также детализированная механика голосования будут опубликованы на официальном сайте премии 10 мая», – сообщает пресс-служба РПЛ.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3914

      lordmrv 33 минуты назад

      Правильно, надо вшивых порадовать.

      0
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      Рейтинг: +216

      Napaleon Banapart 46 минут назад

      Отдайте все номинации судейскому синдикату...

      0
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      Рейтинг: +1105

      кaстрюлька 50 минут назад

      Для Безбородова ?

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