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РПЛ учредила ежегодную премию «Герои РПЛ»

26 апреля 2023, 18:17
3

РПЛ учредила ежегодную футбольную премию, которая впервые будет вручена по итогам сезона 2022/23 – «Герои РПЛ».

«Еe обладателями станут лучшие футболисты, тренеры, менеджеры и другие представители футбольной индустрии.

Первая в истории торжественная церемония вручения премии Winline Герои РПЛ пройдет 4 июня 2023 года в концертном зале «Барвиха» в Москве.

Основная цель премии – популяризировать российский футбол среди широкой аудитории, отметив достижения в рамках проведения чемпионата страны.

Механика выбора обладателей премии охватит всe футбольное сообщество страны. К голосованию за лучших будут привлечены болельщики, журналисты, футбольные эксперты, клубные менеджеры и руководители, а также главные тренеры и капитаны команд РПЛ.

Список номинаций:

  • Категория «Спорт»: Лучший игрок сезона (MVP), Лучший тренер сезона, Лучший гол сезона, Лучший ассист сезона, Лучший нападающий сезона, Лучший полузащитник сезона, Лучший вратарь сезона
  • Категория «Маркетинг»: Самый медийный игрок сезона, Лучший комментатор сезона, Лучший Match Day, Лучшее промо к матчу, Лучший социальный проект, Лучший мерч

Более подробная информация, а также детализированная механика голосования будут опубликованы на официальном сайте премии 10 мая», – сообщает пресс-служба РПЛ.

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (3)
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Napaleon Banapart
1682522881
Отдайте все номинации судейскому синдикату...
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lordmrv
1682523712
Правильно, надо вшивых порадовать.
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DeStar
1682530100
сначала фан айди делают чтобы футболу стало худо ,а потом номинации придумывают)) ну реально ж как пишут ниже - соберутся просто побухать
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