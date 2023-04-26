РПЛ учредила ежегодную премию «Герои РПЛ»

РПЛ учредила ежегодную футбольную премию, которая впервые будет вручена по итогам сезона 2022/23 – «Герои РПЛ».

«Еe обладателями станут лучшие футболисты, тренеры, менеджеры и другие представители футбольной индустрии.

Первая в истории торжественная церемония вручения премии Winline Герои РПЛ пройдет 4 июня 2023 года в концертном зале «Барвиха» в Москве.

Основная цель премии – популяризировать российский футбол среди широкой аудитории, отметив достижения в рамках проведения чемпионата страны.

Механика выбора обладателей премии охватит всe футбольное сообщество страны. К голосованию за лучших будут привлечены болельщики, журналисты, футбольные эксперты, клубные менеджеры и руководители, а также главные тренеры и капитаны команд РПЛ.

Список номинаций:

Категория «Спорт»: Лучший игрок сезона (MVP), Лучший тренер сезона, Лучший гол сезона, Лучший ассист сезона, Лучший нападающий сезона, Лучший полузащитник сезона, Лучший вратарь сезона

Категория «Маркетинг»: Самый медийный игрок сезона, Лучший комментатор сезона, Лучший Match Day, Лучшее промо к матчу, Лучший социальный проект, Лучший мерч

Более подробная информация, а также детализированная механика голосования будут опубликованы на официальном сайте премии 10 мая», – сообщает пресс-служба РПЛ.