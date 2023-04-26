Алаев: «В 2019-м РПЛ боролась за звание лучшей лиги в Европе. Ситуация изменилась – пиво нужно возвращать»

Президент РПЛ Александр Алаев выступил за возвращение пива на российские стадионы.

«Напомню, что в прошлый раз, в 2019-м, когда закон утверждался в первом чтении, отгремел лучший чемпионат мира в истории, РПЛ боролась за звание лучшей лиги в Европе, в том числе по посещаемости, и являлась одной из самых конкурентоспособных лиг в Европе.

Клубы выступали в еврокубках, получали призовые и могли продавать футболистов. Средняя посещаемость приближалась к 18 тысячам. Сейчас ситуация изменилась.

На стадионах точно стало безопаснее, но нужно время для адаптации, чтобы потребитель привык. Сейчас средняя посещаемость с внедрением системы идентификации болельщика – 6500. Международные партнеры покинули лигу, клубы теряют деньги.

Еще беспрецедентное решение ФИФА о приостановке контрактов – клубы потеряли легионеров и деньги. Другие клубы, которые успели продать футболистов, не могут получить деньги за трансферы.

Мы все хотим, чтобы трибуны заполнялись, деньги, вложенные в инфраструктуру, оправдались.

Решит ли пиво проблемы? Мы не в розовых очках. Но клубам нужно помочь. Даже противникам закона. Давайте постараемся найти возможность. Пиво надо возвращать», – сказал Алаев.