Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Алаев: «В 2019-м РПЛ боролась за звание лучшей лиги в Европе. Ситуация изменилась – пиво нужно возвращать»

    Алаев: «В 2019-м РПЛ боролась за звание лучшей лиги в Европе. Ситуация изменилась – пиво нужно возвращать»

    Президент РПЛ Александр Алаев выступил за возвращение пива на российские стадионы.

    «Напомню, что в прошлый раз, в 2019-м, когда закон утверждался в первом чтении, отгремел лучший чемпионат мира в истории, РПЛ боролась за звание лучшей лиги в Европе, в том числе по посещаемости, и являлась одной из самых конкурентоспособных лиг в Европе.

    Клубы выступали в еврокубках, получали призовые и могли продавать футболистов. Средняя посещаемость приближалась к 18 тысячам. Сейчас ситуация изменилась.

    На стадионах точно стало безопаснее, но нужно время для адаптации, чтобы потребитель привык. Сейчас средняя посещаемость с внедрением системы идентификации болельщика – 6500. Международные партнеры покинули лигу, клубы теряют деньги.

    Еще беспрецедентное решение ФИФА о приостановке контрактов – клубы потеряли легионеров и деньги. Другие клубы, которые успели продать футболистов, не могут получить деньги за трансферы.

    Мы все хотим, чтобы трибуны заполнялись, деньги, вложенные в инфраструктуру, оправдались.

    Решит ли пиво проблемы? Мы не в розовых очках. Но клубам нужно помочь. Даже противникам закона. Давайте постараемся найти возможность. Пиво надо возвращать», – сказал Алаев.

    • Вопрос о возвращении пива в РПЛ должна рассмотреть Госдума РФ.

    Новости по теме
    Черданцев: «Россия – в мировых лидерах по безопасности на стадионах, это колоссальная работа»
    В РПЛ назвали дату начала нового сезона
    Гинер призвал изменить формат чемпионата России 5
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:35
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 