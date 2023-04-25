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  • ЭСК поддержала все решения Кукуяна в матче «Урал» – «Ростов»

ЭСК поддержала все решения Кукуяна в матче «Урал» – «Ростов»

25 апреля 2023, 23:02

Член ЭСК РФС Николай Иванов заявил, что комиссия поддержала решения арбитра Павла Кукуяна в четырех эпизодах матча 24-го тура РПЛ «Урал»«Ростов» (1:3).

«Незасчитанный гол на 28‑й минуте – единственный из четырех моментов, который долго обсуждался, смотрели все ракурсы, были разные мнения. Орган пришел к мнению, что левая рука Бикфалви отставлена в сторону и мешает Глебову. Он препятствует сопернику, рука неестественно отставлена вверх.

По мнению большего количества членов ЭСК, это нарушение правил, решение судьи было поддержано.

Отмененный гол на 41‑й минуте? Рука Влута является наказуемой, она поднята вверх, в подобной ситуации происходит быстрая атака. Ситуация подпадает под эпизоды, которые рассматриваются в фазе атаки. Мнение экспертов было единогласным, не возникало никаких сомнений. Когда рука поднята на уровень плеча, это неестественное положение.

Гол Комличенко? Я все матчи тура работал в VAR‑центре, слышал все переговоры. Есть один ракурс, на котором мяч очевидно пересек линию ворот. У членов ЭСК, когда они увидели этот ракурс, тоже не было сомнений, решение единогласное. У VAR не было никаких сомнений, момент был несложным.

Неназначение пенальти в конце? Этот эпизод тоже никакой сложности не вызвал. Голкипер играет в мяч кулаком, идет естественное небезрассудное движение руки», – сказал Иванов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Урал Кукуян Павел
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