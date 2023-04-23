РПЛ. «Ростов» обыграл на выезде «Урал» (3:1) и приблизился к «Зениту»

Приблизился?!! Как был разрыв в 23 туре, в 9 очков, так и остался.
«Ростов» в 24-м туре РПЛ переиграл в Екатеринбурге «Урал». Дубль у Николая Комличенко.
У хозяев забил Даниэль Мишкич.
«Ростов» приблизился к лидирующему «Зениту» и отстает теперь от него на девять очков. «Урал» занимает 11-ю строчку.
У «Урала» одна победа в последних восьми матчах.
Россия. РПЛ. 24-й тур
Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Комличенко, 19; 0:2 – Комличенко, 50; 1:2 – Мишкич, 80; 1:3 – Осипенко, 90 (с пенальти).