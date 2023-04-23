РПЛ. «Ростов» обыграл на выезде «Урал» (3:1) и приблизился к «Зениту»

«Ростов» в 24-м туре РПЛ переиграл в Екатеринбурге «Урал». Дубль у Николая Комличенко.

У хозяев забил Даниэль Мишкич.

«Ростов» приблизился к лидирующему «Зениту» и отстает теперь от него на девять очков. «Урал» занимает 11-ю строчку.

У «Урала» одна победа в последних восьми матчах.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Комличенко, 19; 0:2 – Комличенко, 50; 1:2 – Мишкич, 80; 1:3 – Осипенко, 90 (с пенальти).

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