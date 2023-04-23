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    • РПЛ. «Ростов» обыграл на выезде «Урал» (3:1) и приблизился к «Зениту»

    РПЛ. «Ростов» обыграл на выезде «Урал» (3:1) и приблизился к «Зениту»

    «Ростов» в 24-м туре РПЛ переиграл в Екатеринбурге «Урал». Дубль у Николая Комличенко.

    У хозяев забил Даниэль Мишкич.

    «Ростов» приблизился к лидирующему «Зениту» и отстает теперь от него на девять очков. «Урал» занимает 11-ю строчку.

    У «Урала» одна победа в последних восьми матчах.

    Россия. РПЛ. 24-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Комличенко, 19; 0:2 – Комличенко, 50; 1:2 – Мишкич, 80; 1:3 – Осипенко, 90 (с пенальти).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +7046

      mamba9090909 1 минуту назад

      Приблизился?!! Как был разрыв в 23 туре, в 9 очков, так и остался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21265

      derrik2000 9 минут назад

      Тот случай, когда "С победой" звучит как-то неуместно.
      Скорее, "С ПРАВИЛЬНЫМ счётом на табло" или "С тремя очками в таблицу".
      Урал ничуть не хуже был.
      Немного не повезло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26874

      slavutiq70 10 минут назад

      Ростов с Валерой молодцы имея состав и финансы на 8-10 место примерно ... идут за серебром ...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5934

      ySS 14 минут назад

      Валера и команда молодцы!
      Мысль видна и реализация тоже.
      Урал был не совсем готов, хотя очень старался.
      Ростовчан с победой! Радует, что Уткин выздоравливает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55644

      MaxRnD 15 минут назад

      Комментатор бедолага весь извёлся, если бы разрешили, то сам бы на поле выбежал за Урал играть. Хоть бы одну игру кто-то нейтральный комментировал ....

      4
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      ...
      Рейтинг: +5934

      ySS > MaxRnD 12 минут назад

      Чего хотеть от свердловчанина?
      Он и так старается сохранить объективность.)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18601

      ilichkadr 16 минут назад

      «Ростов» НЕ приблизился к «Зениту», а оторвался от преследователей. Пусть и скромно, но до следующего тура останется на 2-ой строчке таблицы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +994

      Riot Zero > ilichkadr 13 минут назад

      Привет земляк, смотрю переживал за Ростов.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18601

      ilichkadr > Riot Zero 9 минут назад

      Привет! А як же, конечно переживаю. Родина есть Родина!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14480

      Алексей З 18 минут назад

      Молодцы ростовчане.
      Весь чемп проходят без срывов и спадов. Не обходится без удачи , но и своё есть.
      Обученность и физика поражают. Может и без блеска , но своё берут.
      Вот честно , не ожидал что их хватит на всю дистанцию, пока справляются.

      5
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      Рейтинг: +994

      Riot Zero > Алексей З 13 минут назад

      Лёха, честно не ожидал от тебя такой комментарий.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14480

      Алексей З > Riot Zero 7 минут назад

      Почему ?
      Что вижу , то и говорю.
      Колины нырки это одно , но команда играет это другое. Физика вообще поражает.
      Мне нравится.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2082

      nominum 18 минут назад

      Осипенко показал напам как нужно проходить в штрафную не жуя сопли. Лучший сегодня.

      5
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