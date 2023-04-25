Орлов назвал два клуба РПЛ, которые «съели» Дзюбу этой весной

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив».

«Дзюба этой весной доказал, что он не разучился забивать. Принес уже немало пользы «Локомотиву».

Но где он был в матчах с «Зенитом» и ЦСКА? Его просто-напросто «съели». Эпизодически проявлялся, но не более.

Мне в команде Галактионова больше нравится другой игрок – Пиняев. Очень жаль, что Сергей травмировался еще в первом тайме встречи с ЦСКА. Неординарный атакующий хавбек с нестандартным мышлением. Обидно...» – сказал Орлов.