Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Почему вы такие трусы?»: обращение Канчельскиса к российским судьям

    «Почему вы такие трусы?»: обращение Канчельскиса к российским судьям

    Экс-игрок «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис обратился к российским судьям.

    «С появлением VAR судьи стали бояться брать инициативу на себя – у них нет никакой квалификации. В наше время футболист, закончив с футболом, мог пойти в судейство: он умеет чувствовать игру – и у него есть в этом опыт.

    А эти же заканчивают непонятно какую академию – у них нет ни опыта, ни чувства игры. Они не берут на себя инициативу, судят трусливо и безобразно.

    Отставка Андреева с поста генерального директора «Крыльев» – большой поступок: это дорогого стоит.

    Я поддерживаю Андреева: я вижу, как работают судьи, какие они принимают решения. Футбол – контактный вид спорта, а они не дают бороться. Что вы бегаете к этому телевизору? Я смотрел, как судья восемь раз за первый тайм бегал к нему.

    У вас дома телевизора нет? Подарите ему его – пусть дома бегает к нему и смотрит. Что вы делаете? Почему вы не берeте инициативу на себя? Почему вы такие трусы? Ваша работа – это кошмар!» – сказал Канчельскис.

    Новости по теме
    Экс-одноклубник Дзюбы рассказал, крал ли форвард кошелек Быстрова 1
    Силкин не считает Вальбуэна и Уилкшира легендами «Динамо»: «Дыры затыкали» 1
    Защитник «Оренбурга»: «Русские – холодные люди, закрытый народ. Что сложного сказать соседу: «Привет, как дела?» 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 