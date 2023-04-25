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  • «Почему вы такие трусы?»: обращение Канчельскиса к российским судьям

«Почему вы такие трусы?»: обращение Канчельскиса к российским судьям

25 апреля 2023, 19:59
2

Экс-игрок «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис обратился к российским судьям.

«С появлением VAR судьи стали бояться брать инициативу на себя – у них нет никакой квалификации. В наше время футболист, закончив с футболом, мог пойти в судейство: он умеет чувствовать игру – и у него есть в этом опыт.

А эти же заканчивают непонятно какую академию – у них нет ни опыта, ни чувства игры. Они не берут на себя инициативу, судят трусливо и безобразно.

Отставка Андреева с поста генерального директора «Крыльев» – большой поступок: это дорогого стоит.

Я поддерживаю Андреева: я вижу, как работают судьи, какие они принимают решения. Футбол – контактный вид спорта, а они не дают бороться. Что вы бегаете к этому телевизору? Я смотрел, как судья восемь раз за первый тайм бегал к нему.

У вас дома телевизора нет? Подарите ему его – пусть дома бегает к нему и смотрит. Что вы делаете? Почему вы не берeте инициативу на себя? Почему вы такие трусы? Ваша работа – это кошмар!» – сказал Канчельскис.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (2)
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serglider
1682464129
Смееееешной человек Канчелькис! Да, потому что страна насквозь нищая и коррумпированная! А работа судьями не пыльная и к тому же неплохо, по российским меркам, оплачивается. И будешь ли ты там работать зависит не от того принципиально ли, честно и качественно ты выносишь свои судейские решения, а в пользу ли "нужной" команды, спонсоры которой непосредственно влияют на руководство судейского корпуса. Вот и весь ответ. На досуге можно посмотреть как в крайнем матче, судья Карасев, что-то долго полемезировал с Семаком прямо во время матча и... ничего! При этом целая кагорта тренеров по любому поводу получала красные карточки))) Про судейские решения во время матчей и назначение пеналей можно дискутировать вообще бесконечно.
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