«Почему вы такие трусы?»: обращение Канчельскиса к российским судьям

Экс-игрок «МЮ» и сборной России Андрей Канчельскис обратился к российским судьям.

«С появлением VAR судьи стали бояться брать инициативу на себя – у них нет никакой квалификации. В наше время футболист, закончив с футболом, мог пойти в судейство: он умеет чувствовать игру – и у него есть в этом опыт.

А эти же заканчивают непонятно какую академию – у них нет ни опыта, ни чувства игры. Они не берут на себя инициативу, судят трусливо и безобразно.

Отставка Андреева с поста генерального директора «Крыльев» – большой поступок: это дорогого стоит.

Я поддерживаю Андреева: я вижу, как работают судьи, какие они принимают решения. Футбол – контактный вид спорта, а они не дают бороться. Что вы бегаете к этому телевизору? Я смотрел, как судья восемь раз за первый тайм бегал к нему.

У вас дома телевизора нет? Подарите ему его – пусть дома бегает к нему и смотрит. Что вы делаете? Почему вы не берeте инициативу на себя? Почему вы такие трусы? Ваша работа – это кошмар!» – сказал Канчельскис.