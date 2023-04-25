УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков за финансовые махинации

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«Ювентус» могут не допустить до еврокубков в следующем сезоне.
По информации La Gazzetta dello Sport, УЕФА может отстранить туринцев от еврокубков, если окончательное решение по делу о финансовых махинациях в «Ювентусе» не будет принято до конца юля или начала августа.
УЕФА может дисквалифицировать «Ювентус» как минимум на год. Если решение о дисквалификации будет принято, но «Ювентус» не попадет в зону еврокубков, то отстранение будет отложено на сезон, когда клуб пробьется в еврокубки.
Если решение по делу «Ювентуса» не будет принято до начала еврокубкового сезона, то вопрос о допуске клуба к международным турнирам рассмотрит комиссия УЕФА по честной игре.
- Серия А временно решила отменить снятие 15 очков с команды.
- «Ювентус» поднялся с 7-го на 3-е место в чемпионате.
- Туринцы обвиняются в финансовых махинациях, в частности, в незаконном приросте капитала.