УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков за финансовые махинации

«Ювентус» могут не допустить до еврокубков в следующем сезоне.

По информации La Gazzetta dello Sport, УЕФА может отстранить туринцев от еврокубков, если окончательное решение по делу о финансовых махинациях в «Ювентусе» не будет принято до конца юля или начала августа.

УЕФА может дисквалифицировать «Ювентус» как минимум на год. Если решение о дисквалификации будет принято, но «Ювентус» не попадет в зону еврокубков, то отстранение будет отложено на сезон, когда клуб пробьется в еврокубки.

Если решение по делу «Ювентуса» не будет принято до начала еврокубкового сезона, то вопрос о допуске клуба к международным турнирам рассмотрит комиссия УЕФА по честной игре.