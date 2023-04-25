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    • УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков за финансовые махинации

    УЕФА может отстранить «Ювентус» от еврокубков за финансовые махинации

    «Ювентус» могут не допустить до еврокубков в следующем сезоне.

    По информации La Gazzetta dello Sport, УЕФА может отстранить туринцев от еврокубков, если окончательное решение по делу о финансовых махинациях в «Ювентусе» не будет принято до конца юля или начала августа.

    УЕФА может дисквалифицировать «Ювентус» как минимум на год. Если решение о дисквалификации будет принято, но «Ювентус» не попадет в зону еврокубков, то отстранение будет отложено на сезон, когда клуб пробьется в еврокубки.

    Если решение по делу «Ювентуса» не будет принято до начала еврокубкового сезона, то вопрос о допуске клуба к международным турнирам рассмотрит комиссия УЕФА по честной игре.

    • Серия А временно решила отменить снятие 15 очков с команды.
    • «Ювентус» поднялся с 7-го на 3-е место в чемпионате.
    • Туринцы обвиняются в финансовых махинациях, в частности, в незаконном приросте капитала.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 12:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67956

      portero 36 минут назад

      А хде дисква псж и мс, что прожаные шлюхи уефа взяли взятки????

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