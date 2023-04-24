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    • Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:3)

    Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:3)

    Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями после матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

    • Москвичи победили со счетом 4:3.
    • Они уступали 0:2 до 63-й минуты.
    • «Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

    «Огненная игра, которая нравится болельщикам и которую ненавидят тренеры. Поскольку с той и с другой стороны быстрая агрессивная игра, но достаточно много ошибок в защите. Особенно у «Спартака».

    Основная проблема в том, что играл полуосновной состав, когда вышли Зобнин и Промес появилась совершенно другая игра. Игру делают звезды. Без них очень тяжело чего-то добиться.

    Как не было бы желательно для молодых ребят. Уровень Промеса и Зобнина гораздо выше», – сказал Федун.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.04.2023 23:36
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