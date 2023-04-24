Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» (4:3)

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун поделился эмоциями после матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара».

Москвичи победили со счетом 4:3.

Они уступали 0:2 до 63-й минуты.

«Спартак» закрепился на 3-м месте в чемпионате, оторвавшись на 3 очка от ЦСКА.

«Огненная игра, которая нравится болельщикам и которую ненавидят тренеры. Поскольку с той и с другой стороны быстрая агрессивная игра, но достаточно много ошибок в защите. Особенно у «Спартака».

Основная проблема в том, что играл полуосновной состав, когда вышли Зобнин и Промес появилась совершенно другая игра. Игру делают звезды. Без них очень тяжело чего-то добиться.

Как не было бы желательно для молодых ребят. Уровень Промеса и Зобнина гораздо выше», – сказал Федун.