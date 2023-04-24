⚡️ РПЛ. «Спартак» победил «Краснодар» (4:3), уступая 0:2 до середины 2-го тайма

«Спартак» дома обыграл «Краснодар» со счетом 4:3 в 24-м туре РПЛ.

Шесть из семи голов были забиты после перерыва. Москвичи уступали 0:2 до 63-й минуты.

Спартаковцы остались на третьем месте, но оторвались от ЦСКА на три очка.

Краснодарцы сохранили за собой седьмую строчку.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар – 4:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кордоба, 11; 0:2 – Батчи, 58; 1:2 – Соболев (с пенальти), 63; 2:2 – Соболев, 67; 2:3 – Сперцян, 72; 3:3 – Зиньковский, 81; 4:3 – Промес, 84.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ