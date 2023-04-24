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⚡️ РПЛ. «Спартак» победил «Краснодар» (4:3), уступая 0:2 до середины 2-го тайма

24 апреля 2023, 21:03
173

«Спартак» дома обыграл «Краснодар» со счетом 4:3 в 24-м туре РПЛ.

Шесть из семи голов были забиты после перерыва. Москвичи уступали 0:2 до 63-й минуты.

Спартаковцы остались на третьем месте, но оторвались от ЦСКА на три очка.

Краснодарцы сохранили за собой седьмую строчку.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар – 4:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кордоба, 11; 0:2 – Батчи, 58; 1:2 – Соболев (с пенальти), 63; 2:2 – Соболев, 67; 2:3 – Сперцян, 72; 3:3 – Зиньковский, 81; 4:3 – Промес, 84.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак
Комментарии (173)
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ilichkadr
1682359861
Да уж....пенальти на Соболеве это песня. Так было бедняге больно после касания правой ноги, так съёжился, что казалось на хрен отбил на прочь. Но после назначения пенальти нога вдруг выздоровела и (с большого размаху) забила гол.
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NewLife
1682359967
Чердак пошел нах из комментаторов. Вали на свой Берег слоновой кости или даже на Острова зеленого мыса.
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JTherry
1682360097
ничесе, перестрелку устроили на поле футболисты обеих команд, 7 голов..!!!) с боевой и волевой победой, Спартак..!!! но сколько эмоций было выплеснуто за 90 минут матча... а теперь немного о грустном: какая же дырявая защита у команды, даже особо "выделять" никого не надо, все "хороши"... безумная разница с нападением, где исполняют Соболев и Промес...
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житель СПб
1682360328
Поздравляю Спартак с победой - несколько невероятной, но в целом по делу. Единственное - перед 2 голом было нарушение на ЖК на краснодарце - и тогда гол д.б. отменять? Все остальное - справедливо. И даже пенальти на Сперцяне не было! (Хотя я сначала подумал иначе). Но повторы мнение изменили. А Краснодар - ну нельзя столько раз терять мяч! Если вы не дворовая команда. В итоге победила команда, которая ошиблась предпоследней...
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a_who
1682360436
С победой друзья !
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oyabun
1682360578
Красно-белые бро, с волевой победой!! Дв, всё еще дофига проблем и в обороне и в игре в целом, но ведь проявили характер же! не опустили руки, боролись до конца! И за это ребятам огромное спасибо. И удачно на замену вошли Зиньковский, Промес и даже Николсон, на котором вроде уже крест поставили. Очень нужная проблема в плане психологии. Очень хочется верить, что она поспособствует череде следующих побед Спартака. Будем надеяться!
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evgevg13
1682360764
Интересно: Безбородов после этого матча купит виллу на Майями или яхту?
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zigbert
1682360799
Всех болельщиков Спартака с победой! Она получилась яркой хотя и нервной с многочисленными ошибками в обороне. После 0:2 показалось что поражения не избежать но молодцы, переломили ход игры. С выходом Промеса и Зиньковского атаки Спартака стали приобретать осмысленность.
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Январь 59
1682360985
Тот факт , что Джикия рубанул в нокаут Кадди, никтои на ВАРе даже не рассматривал. Если бы игрок Краснодара таким образом нокаутиров спратаковца , это была бы красная. Дельфин визжал на поле до самого назначения пенальти, потоп подскочил и забил гол. Перед последним голом Николсон завалил защитникам выдал на удар, ну это тоже не в счёт, Сперцяна в штрафное валят, это вообще другое дело. Вот так Спартак и при Каррере стал чемпионом. К игре быков претензий нет .
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BVG4
1682362815
Одно понять не могу. Неужели у РФС не найдется денег, чтобы набрать в школу судей 1 тысячу бывших футболистов, не так давно завершивших карьеру? Если мало тысячи, то 10-15 тысяч будущих судей начинать готовить! Но опозорившихся и погрязших в скандалах судей после неудовлетворительных результатов на пушечный выстрел не подпускать к обслуживанию матчей! Да и они, новенькие могут ошибаться, но после их фамилий не должно быть впредь в протоколах матчей! У нас закрывают глаза на непрофпригодных или продажных судеек годами и десятилетиями! Безброродова в 2000г. отстраняли (до конца сезона) за такое же позорное судейство срамтака с "Краснодаром" в 2020г. И Что? А ведь были и Вилковы, Ивановы, Казарцевы, Федотовы, Мешковы, которых тоже отстра
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