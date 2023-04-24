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    • ⚡️ РПЛ. «Спартак» победил «Краснодар» (4:3), уступая 0:2 до середины 2-го тайма

    ⚡️ РПЛ. «Спартак» победил «Краснодар» (4:3), уступая 0:2 до середины 2-го тайма

    «Спартак» дома обыграл «Краснодар» со счетом 4:3 в 24-м туре РПЛ.

    Шесть из семи голов были забиты после перерыва. Москвичи уступали 0:2 до 63-й минуты.

    Спартаковцы остались на третьем месте, но оторвались от ЦСКА на три очка.

    Краснодарцы сохранили за собой седьмую строчку.

    Россия. РПЛ. 24-й тур

    Спартак (Москва) – Краснодар – 4:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кордоба, 11; 0:2 – Батчи, 58; 1:2 – Соболев (с пенальти), 63; 2:2 – Соболев, 67; 2:3 – Сперцян, 72; 3:3 – Зиньковский, 81; 4:3 – Промес, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:03
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    Комментарии217
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      Рейтинг: +2010

      ПалкоВводецъ (returned) 4 минуты назад

      Ещё один козырный судья у сви ней. Весь судейский корпус харчуется вместе с хряками. Позор срам таку! Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +7972

      Томик 19 минут назад

      Хороший вечер. Так приятно нытьё, вываленное здесь, читать. Давайте. визжите ещё! О, великолепный "Краснодар"! Он не мог проиграть - это заговор. И Соболев - дельфин, конечно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +683

      Янвapь 69 21 минуту назад

      Я чё-то не понял по какому поводу хрячьё в экстазе ? Я понимаю, если бы Бебородов, который всё сделал, как надо, тут визжал от счастья, но а вы-то уродцы крючкохвостые тут с какого бока к т.н. такой "вашей" победе

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7972

      Томик > Янвapь 69 17 минут назад

      Как это по какому? Да вот такие верещат, а нам радость. От этого, естественно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +683

      Янвapь 69 > Томик 16 минут назад

      Старче, тебе памперс менять пора - пованивает

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1028

      Krics 29 минут назад

      По количеству клиентов понятно какой клуб самый популярный,даже вонючие здесь,ихмо. К/Б с победой.

      3
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      Рейтинг: +628

      rattyboy 34 минуты назад

      Шапито, вертеп, и дельфинарий в одном флаконе )))

      1
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      Рейтинг: +678

      dim29 40 минут назад

      Ну и напоследок.Все те кто не болеет за К.Б и Краснодар. пишите на своих ветках гадости.

      0
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      Рейтинг: +678

      dim29 43 минуты назад

      В целом Безбородов отсудил как всегда.по своему.2 спорных момента на мой взгляд.1 когда Кордоба умышленно кажется Маслову локтем в солнечное сплететение ударил.после Джикия на провах капитана рубанул ему в колено и ж.к. получил.2 эпизод.падение Сперцяна.Ну вроде как и всё.

      0
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      Рейтинг: +34112

      VVM1964 > dim29 38 минут назад

      Можно добавить пару желтых не показанных Краснодару в первой половине первого тайма ...

      0
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      Рейтинг: +683

      Янвapь 69 > VVM1964 11 минут назад

      Придурень, ты тут таким незатейливым способом сам себя утешаешь после очередного позорища ?

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      Рейтинг: +1673

      Suvorov51 45 минут назад

      Воняют, воняют питерцы, вот хотят что то, а не выходит, вот и пускают помойную вонь

      1
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      Рейтинг: +423

      saf05 55 минут назад

      Свинина то с тухлятиной.

      5
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      Рейтинг: +81

      BVG4 56 минут назад

      Одно понять не могу. Неужели у РФС не найдется денег, чтобы набрать в школу судей 1 тысячу бывших футболистов, не так давно завершивших карьеру? Если мало тысячи, то 10-15 тысяч будущих судей начинать готовить! Но опозорившихся и погрязших в скандалах судей после неудовлетворительных результатов на пушечный выстрел не подпускать к обслуживанию матчей! Да и они, новенькие могут ошибаться, но после их фамилий не должно быть впредь в протоколах матчей! У нас закрывают глаза на непрофпригодных или продажных судеек годами и десятилетиями! Безброродова в 2000г. отстраняли (до конца сезона) за такое же позорное судейство срамтака с "Краснодаром" в 2020г. И Что? А ведь были и Вилковы, Ивановы, Казарцевы, Федотовы, Мешковы, которых тоже отстра

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