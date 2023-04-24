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    • Федун отреагировал на отставку Андреева из «Крыльев» из-за судейства в РПЛ

    Федун отреагировал на отставку Андреева из «Крыльев» из-за судейства в РПЛ

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на решение генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева подать в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.

    «Хотелось бы посочувствовать «Крыльям Советов» в этой ситуации. На мой взгляд, в игре, действительно, с ними поступили просто некрасиво. Это все, что могу сказать», – сказал Федун.

    • «Крылья» проиграли «Пари НН» (1:2) в 24-м туре РПЛ.
    • В «Крыльях» считают, что судья ошибся в нескольких эпизодах против клуба.

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    Источник: «РБК-Спорт»

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    Сегодня, 18:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +542

      eugen-han 13 минут назад

      При чём не красиво ни только в этом матче, но и ни только в этом сезоне разумеется. Терпению тоже есть предел.

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      Рейтинг: +1279

      mama1991 24 минуты назад

      реально такое ощущение что судейки как в последний раз хотят урвать кусок, всем в сегодняшней ситуации плевать на футбол, раньше в украине в зп игроков входила статья на судей, сдавали в месяц по 1000 гривень . в россии уверен все тоже самое.

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