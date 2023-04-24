Федун отреагировал на отставку Андреева из «Крыльев» из-за судейства в РПЛ

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на решение генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева подать в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.

«Хотелось бы посочувствовать «Крыльям Советов» в этой ситуации. На мой взгляд, в игре, действительно, с ними поступили просто некрасиво. Это все, что могу сказать», – сказал Федун.