Федун отреагировал на отставку Андреева из «Крыльев» из-за судейства в РПЛ

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на решение генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева подать в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.
«Хотелось бы посочувствовать «Крыльям Советов» в этой ситуации. На мой взгляд, в игре, действительно, с ними поступили просто некрасиво. Это все, что могу сказать», – сказал Федун.
- «Крылья» проиграли «Пари НН» (1:2) в 24-м туре РПЛ.
- В «Крыльях» считают, что судья ошибся в нескольких эпизодах против клуба.
Источник: «РБК-Спорт»