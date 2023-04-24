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  • Федун отреагировал на отставку Андреева из «Крыльев» из-за судейства в РПЛ

Федун отреагировал на отставку Андреева из «Крыльев» из-за судейства в РПЛ

24 апреля 2023, 18:12
2

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на решение генерального директора «Крыльев Советов» Вадима Андреева подать в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.

«Хотелось бы посочувствовать «Крыльям Советов» в этой ситуации. На мой взгляд, в игре, действительно, с ними поступили просто некрасиво. Это все, что могу сказать», – сказал Федун.

  • «Крылья» проиграли «Пари НН» (1:2) в 24-м туре РПЛ.
  • В «Крыльях» считают, что судья ошибся в нескольких эпизодах против клуба.

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Источник: «РБК-Спорт»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Федун Леонид
Комментарии (2)
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eugen-han
1682351529
При чём не красиво ни только в этом матче, но и ни только в этом сезоне разумеется. Терпению тоже есть предел.
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Пингвины Антарктиды
1682359432
Да надо прямо говорить Федуну, что договорняк например
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