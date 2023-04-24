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    • Гасилин заявил, что Дзюба неоднократно имитировал секс с Азмуном

    Гасилин заявил, что Дзюба неоднократно имитировал секс с Азмуном

    Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, чем ему запомнился экс-одноклубник Артем Дзюба.

    • После чемпионского матча с «Краснодаром» Дзюба и Азмун имитировали половой акт.
    • Эти кадры попали в интернет.

    – В 2013-м тебя из академии начали подтягивать в основу «Зенита». Через два года в команду пришел Дзюба. Как он тебе?

    – Наверное, я не скажу, чего-то нового, но у Артема крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Он подкалывал абсолютно всех. Помнишь эту тему, которую он изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился?

    – Да.

    – Это была не разовая акция с Азмуном. Уже тогда это было.

    Фото: скриншот из видео на ютуб-канале «Зените».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:55
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +75

      witalik 8 минут назад

      Вот оно как невинно начиналось: сначала товарища за попу потрогать, потом порукоблудить (мама Антошки долго смеялась, экий баловник), вот почему Азмун в Германию сбежал: то ли там в гей-Европе все свои, то ли за .опу испугался...

      1
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      Рейтинг: +838

      rac531 11 минут назад

      ГОСПОДА, ВОПРОС:
      А НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПРЕДСТАВЛЕННОЕ ФОТО,
      ПРОПАГАНДОЙ ГОМОСЕКСУАЛИЗМА?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      witalik > rac531 3 минуты назад

      Здравствуй, дятел. А ничего, что в Армии курсанты военных училищ первые пару лет в общую баню ходят (там отдельных кабинетов, даже, страшно сказать, для сержантов нет). Правда, в 80-ых годах прошлого века мы и слова этого позорного не знали. Ну, понятно, кто такой п.дер слышали, но не видели...

      0
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      Рейтинг: +838

      rac531 16 минут назад

      Имитировал?
      Судя по реакции Медведева, Гасилин ошибается)
      Никакой имитации)

      0
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      Рейтинг: +1931

      ПалкоВводецъ (returned) 16 минут назад

      Это темка для почитателей сви ней. Вон как сразу раздухарились меньшИнства хряков. Гыгыгы

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      Рейтинг: +1186

      Таврида 16 минут назад

      Зюба не самый лучший персонаж, но за "Это была не разовая акция с Азмуном. Уже тогда это было" можно через суд ответить.

      0
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      Рейтинг: +3949

      Эном айс 16 минут назад

      Вот потому-то и Гасилин- бывший..(плохо имитировал игру).
      А теперь плохо имитирует комментарии на Матч ТВ..

      1
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      Рейтинг: +1086

      SuperNils 22 минуты назад

      Позор синиту и дрочубе!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3578

      acor94 25 минут назад

      Помоему Гасилин на кого-то очень сильно обиделся. Сам то провел не самую яркую карьеру, мягко говоря))

      3
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      Рейтинг: +1147

      Болотоход 26 минут назад

      И так позорит газпром страну а тут и подавно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1147

      Болотоход 38 минут назад

      Два питушка!
      Позор блекло голубым.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4418

      fakeid > Болотоход 35 минут назад

      ты про себя и промкваса? с которым сидите в уютном двухместном бачке, гы-гы!

      2
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      Рейтинг: +1147

      Болотоход > fakeid 27 минут назад

      Фу шарик!!!

      0
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      Рейтинг: +4418

      fakeid > Болотоход 23 минуты назад

      позор тебе)

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      Рейтинг: +1147

      Болотоход > fakeid 22 минуты назад

      позор газовым

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      Рейтинг: +1931

      ПалкоВводецъ (returned) > Болотоход 15 минут назад

      Филл фу, к ноге! Гыгыгы

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      Рейтинг: +4418

      fakeid > Болотоход 15 минут назад

      за спартаг очень стыдно, и за тебя, который сидит в бачке с промквасом)

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