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  • Гасилин заявил, что Дзюба неоднократно имитировал секс с Азмуном

Гасилин заявил, что Дзюба неоднократно имитировал секс с Азмуном

24 апреля 2023, 15:55
17

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, чем ему запомнился экс-одноклубник Артем Дзюба.

  • После чемпионского матча с «Краснодаром» Дзюба и Азмун имитировали половой акт.
  • Эти кадры попали в интернет.

– В 2013-м тебя из академии начали подтягивать в основу «Зенита». Через два года в команду пришел Дзюба. Как он тебе?

– Наверное, я не скажу, чего-то нового, но у Артема крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Он подкалывал абсолютно всех. Помнишь эту тему, которую он изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился?

– Да.

– Это была не разовая акция с Азмуном. Уже тогда это было.

Фото: скриншот из видео на ютуб-канале «Зените».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Гасилин Алексей Азмун Сердар
Комментарии (17)
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acor94
1682343491
Помоему Гасилин на кого-то очень сильно обиделся. Сам то провел не самую яркую карьеру, мягко говоря))
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SuperNils
1682343668
Позор синиту и дрочубе!
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Эном айс
1682343997
Вот потому-то и Гасилин- бывший..(плохо имитировал игру). А теперь плохо имитирует комментарии на Матч ТВ..
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Таврида
1682344006
Зюба не самый лучший персонаж, но за "Это была не разовая акция с Азмуном. Уже тогда это было" можно через суд ответить.
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witalik
1682344473
Вот оно как невинно начиналось: сначала товарища за попу потрогать, потом порукоблудить (мама Антошки долго смеялась, экий баловник), вот почему Азмун в Германию сбежал: то ли там в гей-Европе все свои, то ли за .опу испугался...
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Persona_non_Grata
1682345046
Тут даже и комментировать нечего - нравы этого клуба известны всем и давно !!! )))
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subbotaspartak
1682347826
Это последняя футбольная тема на сегодня? Какой "любитель" ей вытянул. Страмцы.
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dim29
1682348204
минута славы у данного пассажира,завтра забудут его,столько всякой хрени наговорил,лучше бы молчал.
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vladik12
1682348490
Я не удивлен, епт.
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Fialet
1682355055
После всего того, что про Цзюбу стало известно, удивляет, что находятся кто то, кто этого придурка поддерживает.
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