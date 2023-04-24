Гасилин заявил, что Дзюба неоднократно имитировал секс с Азмуном

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, чем ему запомнился экс-одноклубник Артем Дзюба.

После чемпионского матча с «Краснодаром» Дзюба и Азмун имитировали половой акт.

Эти кадры попали в интернет.

– В 2013-м тебя из академии начали подтягивать в основу «Зенита». Через два года в команду пришел Дзюба. Как он тебе?

– Наверное, я не скажу, чего-то нового, но у Артема крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Он подкалывал абсолютно всех. Помнишь эту тему, которую он изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился?

– Да.

– Это была не разовая акция с Азмуном. Уже тогда это было.

Фото: скриншот из видео на ютуб-канале «Зените».