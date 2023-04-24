Гасилин заявил, что Дзюба неоднократно имитировал секс с Азмуном

Вот оно как невинно начиналось: сначала товарища за попу потрогать, потом порукоблудить (мама Антошки долго смеялась, экий баловник), вот почему Азмун в Германию сбежал: то ли там в гей-Европе все свои, то ли за .опу испугался...
Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, чем ему запомнился экс-одноклубник Артем Дзюба.
- После чемпионского матча с «Краснодаром» Дзюба и Азмун имитировали половой акт.
- Эти кадры попали в интернет.
– В 2013-м тебя из академии начали подтягивать в основу «Зенита». Через два года в команду пришел Дзюба. Как он тебе?
– Наверное, я не скажу, чего-то нового, но у Артема крутое чувство юмора и сильное влияние на раздевалку. Он подкалывал абсолютно всех. Помнишь эту тему, которую он изобразил с Азмуном? Когда сзади пристроился?
– Да.
– Это была не разовая акция с Азмуном. Уже тогда это было.
Фото: скриншот из видео на ютуб-канале «Зените».