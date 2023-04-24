«Ругаться матом – плохо»: в «Локомотиве» недовольны участием Дзюбы в ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***!»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопросы про форварда Артема Дзюбу.

«Не портит ли имидж клуба активность Дзюбы в одном из шоу на ютубе? Не могу ничего прокомментировать – я не смотрю такие передачи.

Может ли профессиональный футболист часто использовать нецензурную лексику в шоу? Ругаться матом – плохо.

Что касается возможного продления контракта с Дзюбой, всe скажем после матча с ЦСКА.

В прошлый раз я говорил, что будем общаться с Дзюбой по итогам сезона? Всe меняется. У нас уже есть один футболист, с кем ведeм переговоры: думаю, договоримся.

Может быть, следующим будет Дзюба, а может – и не он», – сказал Ульянов.