«Ругаться матом – плохо»: в «Локомотиве» недовольны участием Дзюбы в ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***!»

Посмотрел эту передачу. Задумка интересная. Проскальзывает некоторая информация про которую раньше никто и никогда не говорил.
Но! Юмор тупейший и понятный только в своем кругу зачем его выставлять в таком виде непонятно.Слушать сложно из-за мата. Сильно много мата. Я не верю, что они так разговаривают по трезвости в своем кругу. Мат исключительно ради мата.
И опять же это шоу смотришь в формате радио параллельно делая свои дела. И вот мало того, что непонятно, так еще при наличии ребенка это просто под запрет уходит.
Сильно разочарован этой передачей, а точнее реализацией. Для сравнение посмотрите разговор Слуцкого и Романцева. Это другой уровень
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопросы про форварда Артема Дзюбу.
«Не портит ли имидж клуба активность Дзюбы в одном из шоу на ютубе? Не могу ничего прокомментировать – я не смотрю такие передачи.
Может ли профессиональный футболист часто использовать нецензурную лексику в шоу? Ругаться матом – плохо.
Что касается возможного продления контракта с Дзюбой, всe скажем после матча с ЦСКА.
В прошлый раз я говорил, что будем общаться с Дзюбой по итогам сезона? Всe меняется. У нас уже есть один футболист, с кем ведeм переговоры: думаю, договоримся.
Может быть, следующим будет Дзюба, а может – и не он», – сказал Ульянов.
- Дзюба и Леонид Слуцкий – ведущие шоу «Ну, так нельзя, ***!».
- Проект запустил «Коммент.Шоу».
- 34-летний нападающий выступает за «Локо» с февраля.