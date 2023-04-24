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    • «Ругаться матом – плохо»: в «Локомотиве» недовольны участием Дзюбы в ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***!»

    «Ругаться матом – плохо»: в «Локомотиве» недовольны участием Дзюбы в ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***!»

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил на вопросы про форварда Артема Дзюбу.

    «Не портит ли имидж клуба активность Дзюбы в одном из шоу на ютубе? Не могу ничего прокомментировать – я не смотрю такие передачи.

    Может ли профессиональный футболист часто использовать нецензурную лексику в шоу? Ругаться матом – плохо.

    Что касается возможного продления контракта с Дзюбой, всe скажем после матча с ЦСКА.

    В прошлый раз я говорил, что будем общаться с Дзюбой по итогам сезона? Всe меняется. У нас уже есть один футболист, с кем ведeм переговоры: думаю, договоримся.

    Может быть, следующим будет Дзюба, а может – и не он», – сказал Ульянов.

    • Дзюба и Леонид Слуцкий – ведущие шоу «Ну, так нельзя, ***!».
    • Проект запустил «Коммент.Шоу».
    • 34-летний нападающий выступает за «Локо» с февраля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5737

      TOMSON 10 минут назад

      Посмотрел эту передачу. Задумка интересная. Проскальзывает некоторая информация про которую раньше никто и никогда не говорил.
      Но! Юмор тупейший и понятный только в своем кругу зачем его выставлять в таком виде непонятно.Слушать сложно из-за мата. Сильно много мата. Я не верю, что они так разговаривают по трезвости в своем кругу. Мат исключительно ради мата.
      И опять же это шоу смотришь в формате радио параллельно делая свои дела. И вот мало того, что непонятно, так еще при наличии ребенка это просто под запрет уходит.
      Сильно разочарован этой передачей, а точнее реализацией. Для сравнение посмотрите разговор Слуцкого и Романцева. Это другой уровень

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