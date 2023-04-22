«Не приемлю такого отношения к себе»: Йоканович упрекнул судью матча с «Зенитом» в неуважении

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович считает, что судья матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3) не проявил к нему уважение.

«Претензии к судьям по ходу матча? С моей стороны не было претензий. Это вопрос взаимного уважения. Я хотел задать вопрос по одному решению. Но лайнсмен отмахнулся. Я требую уважения к себе. Человек не может себя настолько неуважительно вести. Так относиться к тренеру. Можно так относиться к своему сыну, если есть причина. Но я не высказывал неуважительных слов к рефери. Я не приемлю такого отношения к себе», – сказал серб.