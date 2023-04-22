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    • «Не приемлю такого отношения к себе»: Йоканович упрекнул судью матча с «Зенитом» в неуважении

    «Не приемлю такого отношения к себе»: Йоканович упрекнул судью матча с «Зенитом» в неуважении

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович считает, что судья матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3) не проявил к нему уважение.

    «Претензии к судьям по ходу матча? С моей стороны не было претензий. Это вопрос взаимного уважения. Я хотел задать вопрос по одному решению. Но лайнсмен отмахнулся. Я требую уважения к себе. Человек не может себя настолько неуважительно вести. Так относиться к тренеру. Можно так относиться к своему сыну, если есть причина. Но я не высказывал неуважительных слов к рефери. Я не приемлю такого отношения к себе», – сказал серб.

    • На ближней к Йокановичу бровке работал Александр Богданов из Вереи.
    • Главным арбитром был Виталий Мешков.
    • Йоканович в РПЛ с лета.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.04.2023 21:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24655

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Хамство у нас норма.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +514

      lipatov32 3 часа назад

      В матче с синитом! Должны уважать только синит! Ты ведать ещё не понял это! Там же сам миллер с трибун смотрит! Ты чего? Он с плешивым купил этот "чемпионат" Для развлекалова!!!!

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