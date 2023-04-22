Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Не приемлю такого отношения к себе»: Йоканович упрекнул судью матча с «Зенитом» в неуважении

«Не приемлю такого отношения к себе»: Йоканович упрекнул судью матча с «Зенитом» в неуважении

22 апреля 2023, 21:50
10

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович считает, что судья матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3) не проявил к нему уважение.

«Претензии к судьям по ходу матча? С моей стороны не было претензий. Это вопрос взаимного уважения. Я хотел задать вопрос по одному решению. Но лайнсмен отмахнулся. Я требую уважения к себе. Человек не может себя настолько неуважительно вести. Так относиться к тренеру. Можно так относиться к своему сыну, если есть причина. Но я не высказывал неуважительных слов к рефери. Я не приемлю такого отношения к себе», – сказал серб.

  • На ближней к Йокановичу бровке работал Александр Богданов из Вереи.
  • Главным арбитром был Виталий Мешков.
  • Йоканович в РПЛ с лета.

Еще по теме:
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак» 1
Тюкавин описал «Спартак» двумя словами 3
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Йоканович Славиша
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lipatov32
1682189830
В матче с синитом! Должны уважать только синит! Ты ведать ещё не понял это! Там же сам миллер с трибун смотрит! Ты чего? Он с плешивым купил этот "чемпионат" Для развлекалова!!!!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1682192249
Хамство у нас норма.
Ответить
шахта Заполярная
1682203102
Йоканович ты же просто тренер динамо ты же не б.о.м. ж. тебе хамить можно как и другим. Попробовал бы он похамить симаку на грязьарене,то сидел бы вместе с хусаиновым и строчил бы заказные отчеты.
Ответить
mamba9090909
1682227522
Во время матча тренер не должен отвлекать судью и вести с ним беседы. Об этом Йоканович забыл? Требуя к себе уважения, прежде всего научись уважать других.
Ответить
paracetamol
1682228895
Да свистун минут 5 слушал как ты нес околесицу, а потом справедливо показал желтую. А если бы слушал 10 минут, то мог и красную показать!
Ответить
Главные новости
Генич назвал главного кандидата на замену Семаку в «Зените»
15:20
6
«Динамо» обратилось в КДК и ЭСК из‑за удаления Тюкавина со «Спартаком»
15:12
3
Газзаев высказался о возможном увольнении Семака из «Зенита»
14:52
2
Смородская вынесла жесткий вердикт «Спартаку» при Карседо
14:33
3
Титов одним словом описал поражение «Спартака» от «Динамо»
14:24
1
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
5
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
11
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
Все новости
Все новости
Черданцев оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
15:35
«Динамо» назвали «Барселоной» в бело-голубых футболках
14:45
Андрей Мостовой упрекнул Семака: «Давно не испытывал чувства доверия»
14:18
5
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирский клуб
14:10
Григорян сказал, что плохого он увидел в игре «Спартака» против «Динамо»
13:57
Стали известны финансовые требования «Гвадалахары» к «Спартаку» по Альварадо
13:48
ФотоНазваны претенденты на звание лучшего игрока июля и августа в РПЛ
13:40
1
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
11
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
2
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
6
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
17
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
17
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
17
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+