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    Йоканович прокомментировал поражение от «Зенита»

    Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался после матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

    – Как ожидалось, «Зенит» достаточно быстро играл, но мы провели неплохо первый тайм. Нельзя сказать, что у соперника много получалось и они создавали много моментов, но у нас они тоже были. Пропущенные два мяча – это наши ошибки за исключением второго гола, там индивидуальное мастерство соперника сыграло.

    – Месяц назад вы выиграли в Кубке России по пенальти у «Зенита».

    – Сегодня была похожая игра. Как не удивительно, сегодня схожесть была в том, что в концовке в Кубке мы были свежее. Этот гол, который мы забили, по началу придал сил, он мог двинуть вперед, но повторюсь, индивидуальные ошибки сказались очень серьезно. Не могу сказать, что сегодняшний результат несправедливый. И сегодня, и в кубковой игре было много схожих моментов.

    • «Зенит» лидирует с 12-очковым отрывом.
    • «Динамо» идет 5-м.
    • «Зенит» нанес реванш «Динамо» за мартовский вылет из Кубка России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2023 21:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4198

      raritet 3 часа назад

      Разница в том, что кубок не всем нужен.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5024

      neveldomha 3 часа назад

      В кубке не было Малкома

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2583

      serglider > neveldomha 2 часа назад

      Совершенно верно! Бразильцы делают разницу, в остальном состав Зени такой же отстойный как и в других клубах РПЛ.

      0
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