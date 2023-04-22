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Йоканович прокомментировал поражение от «Зенита»

22 апреля 2023, 21:33
5

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался после матча 24-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

– Как ожидалось, «Зенит» достаточно быстро играл, но мы провели неплохо первый тайм. Нельзя сказать, что у соперника много получалось и они создавали много моментов, но у нас они тоже были. Пропущенные два мяча – это наши ошибки за исключением второго гола, там индивидуальное мастерство соперника сыграло.

– Месяц назад вы выиграли в Кубке России по пенальти у «Зенита».

– Сегодня была похожая игра. Как не удивительно, сегодня схожесть была в том, что в концовке в Кубке мы были свежее. Этот гол, который мы забили, по началу придал сил, он мог двинуть вперед, но повторюсь, индивидуальные ошибки сказались очень серьезно. Не могу сказать, что сегодняшний результат несправедливый. И сегодня, и в кубковой игре было много схожих моментов.

  • «Зенит» лидирует с 12-очковым отрывом.
  • «Динамо» идет 5-м.
  • «Зенит» нанес реванш «Динамо» за мартовский вылет из Кубка России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Йоканович Славиша
Комментарии (5)
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neveldomha
1682189719
В кубке не было Малкома
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raritet
1682190745
Разница в том, что кубок не всем нужен.
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paracetamol
1682228773
Славиша, нельзя весь матч сидеть в своей штрафной, все одно наковыряют!
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zigbert
1682252999
Глупые ошибки в обороне. А в атаке не хватило Тюкавина.
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