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    • Топ-5 лучших игроков сезона по голевым действиям за клуб и сборную

    Топ-5 лучших игроков сезона по голевым действиям за клуб и сборную

    Лионель Месси в сезоне-2022/23 принес своим командам больше голов, чем Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

    Удивлены? Мы тоже. Но против статистики не попрешь!

    Вот так выглядит пятерка лучших игроков сезона по голевым действиям за клуб и сборную.

    1. Лионель Месси («ПСЖ» / Аргентина)

    60 голевых действий – 36 забитых мячей и 24 ассиста

    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция)

    56 голевых действий – 45 забитых мячей и 11 ассистов

    3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия)

    55 голевых действий – 49 забитых мячей и 6 ассистов

    4. Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет)

    43 голевых действия – 30 забитых мячей и 13 ассистов

    5. Неймар («ПСЖ» / Бразилия)

    40 голевых действий – 21 забитый мяч и 19 ассистов

    Фото: Global Look Press

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    Источник: «Бомбардир»

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