Топ-5 лучших игроков сезона по голевым действиям за клуб и сборную

Лионель Месси в сезоне-2022/23 принес своим командам больше голов, чем Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Удивлены? Мы тоже. Но против статистики не попрешь!

Вот так выглядит пятерка лучших игроков сезона по голевым действиям за клуб и сборную.

1. Лионель Месси («ПСЖ» / Аргентина)

60 голевых действий – 36 забитых мячей и 24 ассиста

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция)

56 голевых действий – 45 забитых мячей и 11 ассистов

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия)

55 голевых действий – 49 забитых мячей и 6 ассистов

4. Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет)

43 голевых действия – 30 забитых мячей и 13 ассистов

5. Неймар («ПСЖ» / Бразилия)

40 голевых действий – 21 забитый мяч и 19 ассистов

Фото: Global Look Press