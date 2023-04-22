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Топ-5 лучших игроков сезона по голевым действиям за клуб и сборную

22 апреля 2023, 14:55

Лионель Месси в сезоне-2022/23 принес своим командам больше голов, чем Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.

Удивлены? Мы тоже. Но против статистики не попрешь!

Вот так выглядит пятерка лучших игроков сезона по голевым действиям за клуб и сборную.

1. Лионель Месси («ПСЖ» / Аргентина)

60 голевых действий – 36 забитых мячей и 24 ассиста

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция)

56 голевых действий – 45 забитых мячей и 11 ассистов

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия)

55 голевых действий – 49 забитых мячей и 6 ассистов

4. Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет)

43 голевых действия – 30 забитых мячей и 13 ассистов

5. Неймар («ПСЖ» / Бразилия)

40 голевых действий – 21 забитый мяч и 19 ассистов

Фото: Global Look Press

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Источник: «Бомбардир»
Рейтинг Месси Лионель Неймар Салах Мохамед Мбаппе Килиан Холанд Эрлинг
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