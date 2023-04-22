Топ-5 лучших игроков сезона по голевым действиям за клуб и сборную

Лионель Месси в сезоне-2022/23 принес своим командам больше голов, чем Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.
Удивлены? Мы тоже. Но против статистики не попрешь!
Вот так выглядит пятерка лучших игроков сезона по голевым действиям за клуб и сборную.
1. Лионель Месси («ПСЖ» / Аргентина)
60 голевых действий – 36 забитых мячей и 24 ассиста
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция)
56 голевых действий – 45 забитых мячей и 11 ассистов
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» / Норвегия)
55 голевых действий – 49 забитых мячей и 6 ассистов
4. Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет)
43 голевых действия – 30 забитых мячей и 13 ассистов
5. Неймар («ПСЖ» / Бразилия)
40 голевых действий – 21 забитый мяч и 19 ассистов
Фото: Global Look Press
Источник: «Бомбардир»