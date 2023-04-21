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    ФНЛ может продать телеправа в Индию

    Президент ФНЛ Наиль Измайлов не исключил, что Первую лигу начнут показывать в Индии.

    • Ранее ФНЛ продала права в Китай.
    • В Первой лиге лидирует «Балтика».
    • Измайлов ранее был генеральным директором «Спартака».

    – Нет планов показывать матчи в Индии?

    – Как вариант – да. Есть такие планы. Как я понимаю, многие российские букмекеры пытаются зайти на индийский рынок, поэтому, возможно, мы договоримся.

    – С Китаем и Индией можно охватить полпланеты.

    – Не факт, что полпланеты, но три миллиарда – это хорошая цифра.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1939

      lek! 1 час назад

      Если Китай за РПЛ предложила смешные 50 тыс $ , мне стыдно даже спросить сколько они предложили за ФНЛ ))))))

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      Рейтинг: +4320

      fakeid > lek! 27 минут назад

      китай такую сумму предложил за фнл. про рпл речи, вроде, не было.

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