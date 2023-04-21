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ФНЛ может продать телеправа в Индию

21 апреля 2023, 19:15
2

Президент ФНЛ Наиль Измайлов не исключил, что Первую лигу начнут показывать в Индии.

  • Ранее ФНЛ продала права в Китай.
  • В Первой лиге лидирует «Балтика».
  • Измайлов ранее был генеральным директором «Спартака».

– Нет планов показывать матчи в Индии?

– Как вариант – да. Есть такие планы. Как я понимаю, многие российские букмекеры пытаются зайти на индийский рынок, поэтому, возможно, мы договоримся.

– С Китаем и Индией можно охватить полпланеты.

– Не факт, что полпланеты, но три миллиарда – это хорошая цифра.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Первая лига
Комментарии (2)
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lek!
1682096433
Если Китай за РПЛ предложила смешные 50 тыс $ , мне стыдно даже спросить сколько они предложили за ФНЛ ))))))
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Napaleon Banapart
1682103083
А в России то кто то смотрит ФНЛ? Не ну допустим я с Волгограда и посмотрю игру Ротора и ФсЁо. Шинник или Балтика мне уже не интересны.
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