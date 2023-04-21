ФНЛ может продать телеправа в Индию

Президент ФНЛ Наиль Измайлов не исключил, что Первую лигу начнут показывать в Индии.
- Ранее ФНЛ продала права в Китай.
- В Первой лиге лидирует «Балтика».
- Измайлов ранее был генеральным директором «Спартака».
– Нет планов показывать матчи в Индии?
– Как вариант – да. Есть такие планы. Как я понимаю, многие российские букмекеры пытаются зайти на индийский рынок, поэтому, возможно, мы договоримся.
– С Китаем и Индией можно охватить полпланеты.
– Не факт, что полпланеты, но три миллиарда – это хорошая цифра.
Источник: «РБ Спорт»