ФНЛ может продать телеправа в Индию

Президент ФНЛ Наиль Измайлов не исключил, что Первую лигу начнут показывать в Индии.

Ранее ФНЛ продала права в Китай.

В Первой лиге лидирует «Балтика».

Измайлов ранее был генеральным директором «Спартака».

– Нет планов показывать матчи в Индии?

– Как вариант – да. Есть такие планы. Как я понимаю, многие российские букмекеры пытаются зайти на индийский рынок, поэтому, возможно, мы договоримся.

– С Китаем и Индией можно охватить полпланеты.

– Не факт, что полпланеты, но три миллиарда – это хорошая цифра.