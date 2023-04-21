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    • Кавазашвили обвинил РФС в наплевательском отношении к болельщикам

    Кавазашвили обвинил РФС в наплевательском отношении к болельщикам

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал решение сборной России отказаться от участия в турнире азиатских сборных.

    «Решение отказаться от участия в турнире CAFA – абсолютно бездарное. Там нормальные соперники были, все хотели с нами играть. Не понимаю, почему РФС отказался. Пусть теперь у них голова болит, с кем сборной России играть товарищеские матчи.

    Все футбольные люди были рады, когда узнали, что национальная команда примет участие в таком турнире. Это лучше, чем товарищеские поединки. Разыгрывается трофей как-никак. На мой взгляд, РФС наплевал на болельщиков сборной России, отказавшись участвовать в этом турнире», – сказал Кавазашвили.

    • В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Его спонсором будет «Газпром».

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    Источник: «РБ Спорт»

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