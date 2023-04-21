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    • Быстров – о следующем матче «Спартака»: «Это бомба! Опять будет нытье и спорные решения»

    Быстров – о следующем матче «Спартака»: «Это бомба! Опять будет нытье и спорные решения»

    Экс-игрок сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от 24-го тура РПЛ.

    – В следующем туре три суперматча: «Зенит» – «Динамо», ЦСКА – «Локомотив» и «Спартак» – «Краснодар». Какой самый интересный?

    – «Зенит» – «Динамо». В Кубке «Динамо» прошло дальше – нужно мстить. «Динамо» же столетие празднует? Они отлично вообще отметили: из Кубка вылетели, идут на непонятно каком месте в РПЛ. Так бы хоть за Кубок боролись.

    Еще ЦСКА – «Локомотив» хороший матч. Посмотрим на то, как «Локо» будет действовать против крепкой команды.

    – А «Спартак» – «Краснодар»?

    – Это тоже бомба! Учитывая то, как последние матчи проводит «Спартак», для меня фаворит – «Краснодар». Интересно, кто судит – опять будут спорные решения, нытье. Все будет!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +22124

      Persona_non_Grata 41 минуту назад

      Ложки то найдутся, но осадок останется ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4941

      Питерский князь 48 минут назад

      Все знают за кого надо болеть.
      Зенит, ЦСКА и Краснодар.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1855

      ПалкоВводецъ (returned) 57 минут назад

      Срам так тоже отпраздновал 100 летие Пищевика на 10 месте. Гыгыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +14429

      Алексей З 1 час назад

      Этого пустомелю ничему жизнь не учит.
      Дятел уже поотжимался на смех всей стране.
      Нас судит питерец Безбородов, ну как можно Спартак оставить без выходцев этого города. А с Акроном он был на ВАРе.
      Спартак под "ох...енном" колпаком играет не только против соперника на поле , но и против РФС и РПЛ с судейским корпусом.
      Вовочка , тебе бы ротик прикрыть и сопеть в две дырки.

      3
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      Рейтинг: +977

      кaстрюлька > кaстрюлька 1 час назад

      Опять дунул с утра, щирый полупокер ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4941

      Питерский князь > кaстрюлька 49 минут назад

      Парню не остановиться, как сел на наркоту, везде ему СпартаГ мерещится.
      :)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4319

      fakeid 1 час назад

      эти матчи будут ещё интереснее, если быстров не будет совать в них своё рыло. заранее тошнит от его предстоящих визгов в студии.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +330

      cska1948 1 час назад

      "...опять будут спорные решения, нытье. Все будет!"
      -------------------------------
      А без этого и СпаМ не СпаМ!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +14429

      Алексей З > cska1948 1 час назад

      Если после наших игр судей банят , мы виноваты ?
      Кто-то очень хочет вас подтянуть, не брезгуя ничем.
      Дерзайте.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5546

      neim > cska1948 34 минуты назад

      А ещё будут отскоки неожиданные и рикошеты мяча, падения не очевидные, положения вне игры на тоненького, спорные моменты пересёк мяч линию или нет, задевал ли кто Соболева и Зобнина в чужой штрафной, спорные пенальти, мало добавленного времени ... Всё будет ! )))

      0
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      Рейтинг: +16

      ИВАН79 1 час назад

      Когда писать нечего, а начальство требует. Надо просто взять интервью у одного из трех немытых спецов по Спартаку - Володьки, Губастого или Буланова.

      1
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      Рейтинг: +18084

      NewLife 1 час назад

      Бомба у тебя в жопе, каждый раз взрывается, как только речь заходит о Спартаке.

      3
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      Рейтинг: +14429

      Алексей З > NewLife 1 час назад

      Красиво сказано !!!

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      Рейтинг: +22124

      Persona_non_Grata > Алексей З 36 минут назад

      Оооо, этот заряд не только у него заложен - тут таких пол сайта, даже можно не называть по именам, уже оскомину набили ((( Ни одной новости не пропустят ...

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      Рейтинг: +17905

      Barmaleushka 1 час назад

      Про ныть это он "угадал" . Это они умеют .

      3
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      Рейтинг: +14429

      Алексей З > Barmaleushka 39 минут назад

      Это точно.
      А когда здесь не получается продавить, обращаются в CAS,
      Вот суки продажные !!!

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      Рейтинг: +1057

      Болотоход 1 час назад

      Чудо эксперт!

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