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  • Быстров – о следующем матче «Спартака»: «Это бомба! Опять будет нытье и спорные решения»

Быстров – о следующем матче «Спартака»: «Это бомба! Опять будет нытье и спорные решения»

21 апреля 2023, 09:59
12

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от 24-го тура РПЛ.

– В следующем туре три суперматча: «Зенит» – «Динамо», ЦСКА – «Локомотив» и «Спартак» – «Краснодар». Какой самый интересный?

– «Зенит» – «Динамо». В Кубке «Динамо» прошло дальше – нужно мстить. «Динамо» же столетие празднует? Они отлично вообще отметили: из Кубка вылетели, идут на непонятно каком месте в РПЛ. Так бы хоть за Кубок боролись.

Еще ЦСКА – «Локомотив» хороший матч. Посмотрим на то, как «Локо» будет действовать против крепкой команды.

– А «Спартак» – «Краснодар»?

– Это тоже бомба! Учитывая то, как последние матчи проводит «Спартак», для меня фаворит – «Краснодар». Интересно, кто судит – опять будут спорные решения, нытье. Все будет!

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Быстров Владимир
Комментарии (12)
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NewLife
1682061353
Бомба у тебя в жопе, каждый раз взрывается, как только речь заходит о Спартаке.
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ИВАН79
1682061757
Когда писать нечего, а начальство требует. Надо просто взять интервью у одного из трех немытых спецов по Спартаку - Володьки, Губастого или Буланова.
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cska1948
1682061884
"...опять будут спорные решения, нытье. Все будет!" ------------------------------- А без этого и СпаМ не СпаМ!
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Persona_non_Grata
1682064883
Ложки то найдутся, но осадок останется ...
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eugen-han
1682068854
Спартак должен громить Краснодар, потому что на сегодняшний момент он гораздо сильнее соперника! Это я понял в среду по игре обеих команд в КР. Не факт конечно, но мои предположения таковы.
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Эном айс
1682071230
Периодическая смена домашних голубых тапок на бутсы розового цвета (и обратно)) вызывает отторжение у всех присутствующих от данного индивидуума. Володька, окстись. Побьют же . Так и будешь в поезде мотаться.
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raritet
1682075323
Да, интересно, что в этот раз собрались все интересные пары. Даже спрогнозировать трудновато. Было бы вообще интересно что все три игры закончатся ничьейными результатами.
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ySS
1682082247
Если подопечные российского шейха бразилки захотят поиграть, то у Динамо шансов на бакланнике не много. Жду с интересом дерби в "гостях у Гинера". Непредсказуемый матч. Не сколько опасен Краснодар, сколько разобран Спартак. Тут с перебежчиком трудно не согласиться.
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