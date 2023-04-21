Быстров – о следующем матче «Спартака»: «Это бомба! Опять будет нытье и спорные решения»

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров поделился ожиданиями от 24-го тура РПЛ.

– В следующем туре три суперматча: «Зенит» – «Динамо», ЦСКА – «Локомотив» и «Спартак» – «Краснодар». Какой самый интересный?

– «Зенит» – «Динамо». В Кубке «Динамо» прошло дальше – нужно мстить. «Динамо» же столетие празднует? Они отлично вообще отметили: из Кубка вылетели, идут на непонятно каком месте в РПЛ. Так бы хоть за Кубок боролись.

Еще ЦСКА – «Локомотив» хороший матч. Посмотрим на то, как «Локо» будет действовать против крепкой команды.

– А «Спартак» – «Краснодар»?

– Это тоже бомба! Учитывая то, как последние матчи проводит «Спартак», для меня фаворит – «Краснодар». Интересно, кто судит – опять будут спорные решения, нытье. Все будет!