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⚡️ Лига Европы. «Севилья» разгромила «Манчестер Юнайтед» (3:0) и вышла в 1/2 финала

20 апреля 2023, 23:54
12

«Севилья» дома крупно победила «Манчестер Юнайтед» в ответном четвертьфинале Лиги Европы.

Итоговый счет – 3:0 в пользу испанцев. Дубль сделал Юссеф Эн-Несири, еще один гол забил Лоик Баде.

Первый матч в Англии завершился ничьей 2:2. По сумме двух встреч – «Севилья» выиграла 5:2.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Севилья (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эн-Несири, 8; 2:0 – Баде, 47; 3:0 – Эн-Несири, 81.

Первый матч – 2:2.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Манчестер Юнайтед Севилья
Комментарии (12)
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Artemka444
1682024311
Позор МЮ!!!
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Alex Flash
1682024399
АКРОН - МЮ 3-0 ЕЩЕ ПОЗОРНЕЕ
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Fialet
1682024525
Испанские клубы сильнее английских, всё логично.
Ответить
JTherry
1682061607
в Севилье просто привыкли побеждать в ЛЕ, всё логично...
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zigbert
1682078594
Как это ни странно но Севилье хватило сил играть весь матч в таком сумасшедшем темпе.
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