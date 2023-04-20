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    • ⚡️ Лига Европы. «Севилья» разгромила «Манчестер Юнайтед» (3:0) и вышла в 1/2 финала

    ⚡️ Лига Европы. «Севилья» разгромила «Манчестер Юнайтед» (3:0) и вышла в 1/2 финала

    «Севилья» дома крупно победила «Манчестер Юнайтед» в ответном четвертьфинале Лиги Европы.

    Итоговый счет – 3:0 в пользу испанцев. Дубль сделал Юссеф Эн-Несири, еще один гол забил Лоик Баде.

    Первый матч в Англии завершился ничьей 2:2. По сумме двух встреч – «Севилья» выиграла 5:2.

    Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

    Севилья (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Эн-Несири, 8; 2:0 – Баде, 47; 3:0 – Эн-Несири, 81.

    Первый матч – 2:2.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.04.2023 23:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1725

      Fialet 32 минуты назад

      Испанские клубы сильнее английских, всё логично.

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      Рейтинг: +1141

      Alex Flash 34 минуты назад

      АКРОН - МЮ 3-0 ЕЩЕ ПОЗОРНЕЕ

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      Рейтинг: +1808

      Artemka444 36 минут назад

      Позор МЮ!!!

      0
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