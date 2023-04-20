⚡️ Лига Европы. «Севилья» разгромила «Манчестер Юнайтед» (3:0) и вышла в 1/2 финала

«Севилья» дома крупно победила «Манчестер Юнайтед» в ответном четвертьфинале Лиги Европы.

Итоговый счет – 3:0 в пользу испанцев. Дубль сделал Юссеф Эн-Несири, еще один гол забил Лоик Баде.

Первый матч в Англии завершился ничьей 2:2. По сумме двух встреч – «Севилья» выиграла 5:2.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Севилья (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эн-Несири, 8; 2:0 – Баде, 47; 3:0 – Эн-Несири, 81.

Первый матч – 2:2.

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