Хлестов призвал назначить Мостового тренером «Спартака» вместо Абаскаля

Будет ещё один "игра была ровна..." на прессухах, больше ничего интересного от него не будет.
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался о последних результатах московского клуба.
«Мостовой хочет стать тренером? Великолепно! Вот сейчас «Спартак» тренирует Абаскаль – в нем разве есть какой-то потенциал? Любого сейчас туда поставь – а дальше как повезет. Когда происходит каждый раз смена тренера, к ничему хорошему это не приводит.
Сейчас в красно-белом клубе нет игроков! Романцев раньше решал все: выбирал футболистов, убирал их, принимал решения по играм. Когда он говорил «свободен» – значит, с тобой все решено. Сейчас у тренера нет таких привилегий.
Поставьте сейчас в «Спартак» Александра Мостового главным тренером, хуже не будет! Результаты не будут хуже, вообще ничего плохого не будет!» – заявил Хлестов.
- «Спартак» вылетел из Кубка России.
- Команда идет на 3-м месте в РПЛ.
- У Мостового нет тренерской лицензии.