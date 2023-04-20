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  • Хлестов призвал назначить Мостового тренером «Спартака» вместо Абаскаля

Хлестов призвал назначить Мостового тренером «Спартака» вместо Абаскаля

20 апреля 2023, 18:42
9

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался о последних результатах московского клуба.

«Мостовой хочет стать тренером? Великолепно! Вот сейчас «Спартак» тренирует Абаскаль – в нем разве есть какой-то потенциал? Любого сейчас туда поставь – а дальше как повезет. Когда происходит каждый раз смена тренера, к ничему хорошему это не приводит.

Сейчас в красно-белом клубе нет игроков! Романцев раньше решал все: выбирал футболистов, убирал их, принимал решения по играм. Когда он говорил «свободен» – значит, с тобой все решено. Сейчас у тренера нет таких привилегий.

Поставьте сейчас в «Спартак» Александра Мостового главным тренером, хуже не будет! Результаты не будут хуже, вообще ничего плохого не будет!» – заявил Хлестов.

  • «Спартак» вылетел из Кубка России.
  • Команда идет на 3-м месте в РПЛ.
  • У Мостового нет тренерской лицензии.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Хлестов Дмитрий Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (9)
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egor tikhonov
1682006042
Саша- верим!!!)))
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Garrincha58
1682006450
у него нет тренерской лицензии будет сидеть как Гаранин ассистировать а тренером назначьте Реброва он вроде учится
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Ollegator
1682006578
Будет ещё один "игра была ровна..." на прессухах, больше ничего интересного от него не будет.
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E5
1682009854
Абсолютно поддерживаю!!!!! Двумя копытками ЗА!!! ну признайтесь мы ведь все этого хотим, кроме спартачей :DDDDDDD
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Кузьмич на трибуне
1682014921
Сейчас Российские клубы вне зоны жёсткого контроля УЕФА и ФИФА, можно поставить и тренера без лицензии. Вполне допускаю , что можно назначить Мостового. Заодно у Саши появятся финансы на получение тренерской лицензии. Каким он был игроком мы все помним, вот будет возможность увидеть его способности на тренерском помосте.
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momwig_
1682021993
Они бухают что ли вместе?
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Oldtrafford83
1682053894
Лучше сразу в Пердив))
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Ниф-Ниф
1682055020
Не знаю какой из Моста получится тренер, но зажравшихся миллионеров Джикию, Зобнина и иже с ними пора гнать из команды в три шеи.
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alefreddy
1682061805
с этим составом за исключением 5 игроков никакой тренер не даст хороший результат.Надо состав менять
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