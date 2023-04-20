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    • Хлестов призвал назначить Мостового тренером «Спартака» вместо Абаскаля

    Хлестов призвал назначить Мостового тренером «Спартака» вместо Абаскаля

    Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался о последних результатах московского клуба.

    «Мостовой хочет стать тренером? Великолепно! Вот сейчас «Спартак» тренирует Абаскаль – в нем разве есть какой-то потенциал? Любого сейчас туда поставь – а дальше как повезет. Когда происходит каждый раз смена тренера, к ничему хорошему это не приводит.

    Сейчас в красно-белом клубе нет игроков! Романцев раньше решал все: выбирал футболистов, убирал их, принимал решения по играм. Когда он говорил «свободен» – значит, с тобой все решено. Сейчас у тренера нет таких привилегий.

    Поставьте сейчас в «Спартак» Александра Мостового главным тренером, хуже не будет! Результаты не будут хуже, вообще ничего плохого не будет!» – заявил Хлестов.

    • «Спартак» вылетел из Кубка России.
    • Команда идет на 3-м месте в РПЛ.
    • У Мостового нет тренерской лицензии.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +420

      Ollegator 47 минут назад

      Будет ещё один "игра была ровна..." на прессухах, больше ничего интересного от него не будет.

      0
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      Рейтинг: +17462

      Garrincha58 50 минут назад

      у него нет тренерской лицензии будет сидеть как Гаранин ассистировать а тренером назначьте Реброва он вроде учится

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      Рейтинг: +801

      egor tikhonov 56 минут назад

      Саша- верим!!!)))

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