Воспитанник «Манчестер Сити» Гарре рассказал, как случился его трансфер в «Крылья»

Футболист «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре раскрыл обстоятельства своего зимнего трансфера в Самару.

«Об интересе «Крыльев Советов» узнал от агентов, а потом мне самому позвонили из клуба. На принятие решения и обсуждение этого варианта с семьeй у меня ушло десять дней.

Россия ― хорошо организованная страна. Моя семья меня поддержала, все решили, что надо ехать в РПЛ. Перед переходом общался с Брайаном Мансильей из «Оренбурга». Он хорошо отозвался о лиге, командах, других моментах. Из-за этого мне было легче согласиться на переход. Правда, я долго летел до России: целых 16 часов», – сказал Гарре.