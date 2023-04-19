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    Воспитанник «Манчестер Сити» Гарре рассказал, как случился его трансфер в «Крылья»

    Футболист «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре раскрыл обстоятельства своего зимнего трансфера в Самару.

    «Об интересе «Крыльев Советов» узнал от агентов, а потом мне самому позвонили из клуба. На принятие решения и обсуждение этого варианта с семьeй у меня ушло десять дней.

    Россия ― хорошо организованная страна. Моя семья меня поддержала, все решили, что надо ехать в РПЛ. Перед переходом общался с Брайаном Мансильей из «Оренбурга». Он хорошо отозвался о лиге, командах, других моментах. Из-за этого мне было легче согласиться на переход. Правда, я долго летел до России: целых 16 часов», – сказал Гарре.

    • Гарре куплен у аргентинского «Расинга» за 1,7 миллиона евро.
    • Контракт рассчитан до 2026 года.
    • Игрок провел в РПЛ 6 матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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