Директор «Зенита»: «Бесплатная раздача билетов себя оправдала»

Директор по продаже билетов «Зенита» Илья Шахдан высказался о бесплатной раздаче билетов клубом из Санкт-Петербурга.

«Как вы знаете, на первых весенних матчах этого сезона ФК «Зенит» реализовал часть билетов бесплатно. Сейчас можем сказать, что данная мера себя оправдала: на матч с «Динамо» количество проданных билетов серьезно превышает бесплатную программу.

Уже на матче с «Уралом» билеты для социальных групп выдавались только на сектора верхнего яруса – весь нижний был отдан под продажу. На матчи против «Динамо» и «Спартака» в продаже находятся билеты как на нижний ярус, так и на центральные сектора верхнего яруса.

С марта мы видим позитивную динамику как по числу зрителей, так и по размеру выручки от реализации билетов.

Уже в субботу на матч с «Динамо» ожидаем больше 30 тысяч болельщиков и рассчитываем, что матч со «Спартаком» посетит рекордное количество зрителей в эпоху действия карты болельщика», – сказал Шахдан.