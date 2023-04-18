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    Директор «Зенита»: «Бесплатная раздача билетов себя оправдала»

    Директор по продаже билетов «Зенита» Илья Шахдан высказался о бесплатной раздаче билетов клубом из Санкт-Петербурга.

    «Как вы знаете, на первых весенних матчах этого сезона ФК «Зенит» реализовал часть билетов бесплатно. Сейчас можем сказать, что данная мера себя оправдала: на матч с «Динамо» количество проданных билетов серьезно превышает бесплатную программу.

    Уже на матче с «Уралом» билеты для социальных групп выдавались только на сектора верхнего яруса – весь нижний был отдан под продажу. На матчи против «Динамо» и «Спартака» в продаже находятся билеты как на нижний ярус, так и на центральные сектора верхнего яруса.

    С марта мы видим позитивную динамику как по числу зрителей, так и по размеру выручки от реализации билетов.

    Уже в субботу на матч с «Динамо» ожидаем больше 30 тысяч болельщиков и рассчитываем, что матч со «Спартаком» посетит рекордное количество зрителей в эпоху действия карты болельщика», – сказал Шахдан.

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14356

      Алексей З 54 минуты назад

      Что-то не очень верится.
      Вот уже 23 года уроженцы Питера врут на всех уровнях , доверия нет.

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      Рейтинг: +107

      Bez Imeni > Алексей З 21 минуту назад

      Чего ты несёшь...

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      Рейтинг: +14356

      Алексей З > Bez Imeni 10 минут назад

      Если ты тупой , прочти ещё раз.

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      Рейтинг: +6089

      AtticusFinch 1 час назад

      Бесплатная раздача себя оправдала - люди которые жопы рвали на мелкие кусочки против FAN ID, ради бесплатного билетика побежали и сделали его)))и теперь в субботу на матч с «Динамо» ожидаем больше 30 тысяч болельщиков и рассчитываем, что матч со «Спартаком» посетит рекордное количество зрителей в эпоху действия карты болельщика)))

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      Рейтинг: +18261

      paracetamol 1 час назад

      Нормуль, пацаны хоть футбол посмотрели, а то ценник о-го-го! А посмотреть есть что.

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