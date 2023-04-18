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  • Директор «Зенита»: «Бесплатная раздача билетов себя оправдала»

Директор «Зенита»: «Бесплатная раздача билетов себя оправдала»

18 апреля 2023, 19:26
5

Директор по продаже билетов «Зенита» Илья Шахдан высказался о бесплатной раздаче билетов клубом из Санкт-Петербурга.

«Как вы знаете, на первых весенних матчах этого сезона ФК «Зенит» реализовал часть билетов бесплатно. Сейчас можем сказать, что данная мера себя оправдала: на матч с «Динамо» количество проданных билетов серьезно превышает бесплатную программу.

Уже на матче с «Уралом» билеты для социальных групп выдавались только на сектора верхнего яруса – весь нижний был отдан под продажу. На матчи против «Динамо» и «Спартака» в продаже находятся билеты как на нижний ярус, так и на центральные сектора верхнего яруса.

С марта мы видим позитивную динамику как по числу зрителей, так и по размеру выручки от реализации билетов.

Уже в субботу на матч с «Динамо» ожидаем больше 30 тысяч болельщиков и рассчитываем, что матч со «Спартаком» посетит рекордное количество зрителей в эпоху действия карты болельщика», – сказал Шахдан.

  • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
  • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит
Комментарии (5)
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paracetamol
1681836680
Нормуль, пацаны хоть футбол посмотрели, а то ценник о-го-го! А посмотреть есть что.
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ArReal
1681836885
Бесплатная раздача себя оправдала - люди которые жопы рвали на мелкие кусочки против FAN ID, ради бесплатного билетика побежали и сделали его)))и теперь в субботу на матч с «Динамо» ожидаем больше 30 тысяч болельщиков и рассчитываем, что матч со «Спартаком» посетит рекордное количество зрителей в эпоху действия карты болельщика)))
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alp
1681847858
оправдала чего? в былые времена, 40 тыс на матче считалось мало. а щас сколько собирают? 10-15? за бесплатно? нормальный навар, ничего не скажешь....
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neim
1681877752
Вот где собака-то порылась. Оказывается у людей денег нет, чтобы оплатить это зрелище, а вы всё про FAN ID ... ))).
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acor94
1681877931
Ценник сильно просел. Взял на угол верхнего яруса всего за 5 соток. В прошлом сезоне на эти же места были по 1200. Я про матчи со Спартаком.
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