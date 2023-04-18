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    Погба считает, что история с шантажом и вымогательством повысила его травматичность

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба дал новые показания в суде.

    Судебный процесс связан с шантажом футболиста и вымогательством у него денег. Один из обвиняемых – брат Погба Матиас.

    «Я долгое время держал все это в себе. Происходящее оказало большое влияние на мой организм, повысив травматичность. Я говорил об этом с тренером сборной Франции», – рассказал 30-летний хавбек.

    • Из-за проблем со здоровьем Погба пропустил ЧМ-2022.
    • В этом сезоне француз поучаствовал в 4 матчах «Ювентуса», суммарно проведя на поле 46 минут.

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    Источник: Get French Football News

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