Погба считает, что история с шантажом и вымогательством повысила его травматичность

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба дал новые показания в суде.

Судебный процесс связан с шантажом футболиста и вымогательством у него денег. Один из обвиняемых – брат Погба Матиас.

«Я долгое время держал все это в себе. Происходящее оказало большое влияние на мой организм, повысив травматичность. Я говорил об этом с тренером сборной Франции», – рассказал 30-летний хавбек.