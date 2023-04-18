Погба считает, что история с шантажом и вымогательством повысила его травматичность

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба дал новые показания в суде.
Судебный процесс связан с шантажом футболиста и вымогательством у него денег. Один из обвиняемых – брат Погба Матиас.
«Я долгое время держал все это в себе. Происходящее оказало большое влияние на мой организм, повысив травматичность. Я говорил об этом с тренером сборной Франции», – рассказал 30-летний хавбек.
- Из-за проблем со здоровьем Погба пропустил ЧМ-2022.
- В этом сезоне француз поучаствовал в 4 матчах «Ювентуса», суммарно проведя на поле 46 минут.
Источник: Get French Football News