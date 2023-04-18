Аленичев готов возобновить тренерскую карьеру: он не работал четыре года

Бввший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил о желании возобновить тренерскую карьеру.

«Моя тренерская карьера? Если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я, конечно, рассмотрю его и приму решение. Надеюсь, что такие предложения будут делать.

Пауза уже затянулась на четыре года, но я оптимист, думаю, что принесу ещe пользу российскому футболу», – сказал Аленичев.