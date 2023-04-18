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    Аленичев готов возобновить тренерскую карьеру: он не работал четыре года

    Бввший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил о желании возобновить тренерскую карьеру.

    «Моя тренерская карьера? Если будет интересное предложение, с задачами, целями, то я, конечно, рассмотрю его и приму решение. Надеюсь, что такие предложения будут делать.

    Пауза уже затянулась на четыре года, но я оптимист, думаю, что принесу ещe пользу российскому футболу», – сказал Аленичев.

    • «Енисей» – последнее местро работы «Аленичева».
    • Он тренировал красноярский клуб с 2017 по 2019-й год.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1600

      Suvorov51 28 минут назад

      Алена давай к нам в Тулу, ты был знаешь что и как, только надо будет убрать Гурамчика, что то он уж очень засиделся, пора его проводить, а вот тогда команда вздохнет всей грудью и попрет, как бывало раньше

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      Рейтинг: +19545

      Cleaner 1 час назад

      В Спартак! Спасать команду от вылета в Пердив!!!...)))

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