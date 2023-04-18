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    Радимов объяснил, почему «Ростов» финиширует вторым в РПЛ

    Владислав Радимов прогнозирует, что «Ростов» станет серебряным призером чемпионата России в этом сезоне.

    «В «Ростове» руководят такие хитрые лисы, как Онопко, Кафонов и Карпин... Они всеми правдами и неправдами будут говорить, что им это [борьба за чемпионство] не надо, что для них главное остаться в Премьер‑лиге и набрать очки.

    Пока «Зенит» математически не станет чемпионом, «Ростов» будет бороться за первое место. Думаю, что клуб Карпина останется в медалях и займет второе место», – сказал Радимов.

    • «Ростов» набрал 46 очков в 23 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 очков.
    • Отрыв от «Спартака» – 1 очко, от ЦСКА – 2.

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    Источник: «Матч ТВ»

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