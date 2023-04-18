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Радимов объяснил, почему «Ростов» финиширует вторым в РПЛ

18 апреля 2023, 00:33
7

Владислав Радимов прогнозирует, что «Ростов» станет серебряным призером чемпионата России в этом сезоне.

«В «Ростове» руководят такие хитрые лисы, как Онопко, Кафонов и Карпин... Они всеми правдами и неправдами будут говорить, что им это [борьба за чемпионство] не надо, что для них главное остаться в Премьер‑лиге и набрать очки.

Пока «Зенит» математически не станет чемпионом, «Ростов» будет бороться за первое место. Думаю, что клуб Карпина останется в медалях и займет второе место», – сказал Радимов.

  • «Ростов» набрал 46 очков в 23 турах РПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 очков.
  • Отрыв от «Спартака» – 1 очко, от ЦСКА – 2.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Радимов Владислав
Комментарии (7)
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neim
1681786092
Второе место ЦСКА займёт. У Ростова "прухи" не хватит. И так на одном фарте в последнее время едет.
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Красногвардейчик
1681791240
Судьи тащат, вот и всё объяснение
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Axe111
1681796620
КафОнов.....понимаю
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eugen-han
1681797740
Всё просто на самом деле. Ростову осталось играть меньше игр, нежели ихним прямым конкурентам, которые ещё пока не вылетели из КР и по сути играют на два фронта, где надо только побеждать теперь.
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Garrincha58
1681803435
здесь две причины потому что это Карпин тренер сборной его тянут потянут и Комлюк со своими выкрутасами в штрафной вот и весь Ростов вся их тактика борзые стали все там чуть что прыгают то на противника то на судейков и им всё с рук сходит а стоит скажем Талалаеву чуть крикнуть так тут же красная Карпин в каждом матче должен удаляться за своё поведение
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Kollljan
1681803836
Ростов - это сборище дельфинов. Раньше я считал, что пальма первенства, в этом плане, у Спартака. Теперь, я вижу, что ошибался. Ростов - дельфины № 1 в России.
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Krics
1681809394
Цыплят по осени считают,ихмо.
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