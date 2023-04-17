Павлюченко раскритиковал людей, которые считают, что «Зенит» еще не стал чемпионом

Экс-игрок «Спартака» Рома Павлюченко считает, что чемпион России в этом сезоне уже известен.

«Кто говорит, что «Зенит» ещe не чемпион — они футбол с вертолeта смотрят? Я тоже могу сказать, что с чемпионством уже всe понятно. Я говорил, что есть «Зенит» и все остальные.

Пускай на меня не обижаются, но я не вижу, кто может догнать «Зенит» и стать чемпионом. Не вижу сегодня такой команды. Да, за второе и третье места будут биться «Спартак», «Ростов» и ЦСКА.

Для того чтобы упустить титул, «Зениту» надо всe проиграть, а остальным всe выиграть — это нереально. Моe мнение, что чемпион в РПЛ уже есть», — сказал Павлюченко.