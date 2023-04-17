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    Павлюченко раскритиковал людей, которые считают, что «Зенит» еще не стал чемпионом

    Экс-игрок «Спартака» Рома Павлюченко считает, что чемпион России в этом сезоне уже известен.

    «Кто говорит, что «Зенит» ещe не чемпион — они футбол с вертолeта смотрят? Я тоже могу сказать, что с чемпионством уже всe понятно. Я говорил, что есть «Зенит» и все остальные.

    Пускай на меня не обижаются, но я не вижу, кто может догнать «Зенит» и стать чемпионом. Не вижу сегодня такой команды. Да, за второе и третье места будут биться «Спартак», «Ростов» и ЦСКА.

    Для того чтобы упустить титул, «Зениту» надо всe проиграть, а остальным всe выиграть — это нереально. Моe мнение, что чемпион в РПЛ уже есть», — сказал Павлюченко.

    • «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ.
    • Клуб из Петербурга опережает идущий вторым «Ростов» на 9 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3544

      acor94 29 минут назад

      Ну кстати щас можно на уверенных щщах слить Спартаку и Динамо и останется всего 3 очка.

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      Рейтинг: +4889

      Питерский князь > acor94 15 минут назад

      Ты до сих пор веришь в деда Мороза?
      Я тоже сказки люблю.
      Как и принято, у этой тоже будет счастливый конец.
      Зенит чемпион.
      :)

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      Рейтинг: +1016

      Болотоход 42 минуты назад

      Алешка как сказал еще до чемпионата, что баклажанам нужна пятая звЯзда и она будет,так как бороться командам со злом?????

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      Рейтинг: +3799

      anatolich72 > Болотоход 19 минут назад

      Не пятая а вторая, до пятой их покровитель не дотянут.лекарств от старости нет.

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