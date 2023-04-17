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  • Павлюченко раскритиковал людей, которые считают, что «Зенит» еще не стал чемпионом

Павлюченко раскритиковал людей, которые считают, что «Зенит» еще не стал чемпионом

17 апреля 2023, 17:50
3

Экс-игрок «Спартака» Рома Павлюченко считает, что чемпион России в этом сезоне уже известен.

«Кто говорит, что «Зенит» ещe не чемпион — они футбол с вертолeта смотрят? Я тоже могу сказать, что с чемпионством уже всe понятно. Я говорил, что есть «Зенит» и все остальные.

Пускай на меня не обижаются, но я не вижу, кто может догнать «Зенит» и стать чемпионом. Не вижу сегодня такой команды. Да, за второе и третье места будут биться «Спартак», «Ростов» и ЦСКА.

Для того чтобы упустить титул, «Зениту» надо всe проиграть, а остальным всe выиграть — это нереально. Моe мнение, что чемпион в РПЛ уже есть», — сказал Павлюченко.

  • «Зенит» уверенно лидирует в РПЛ.
  • Клуб из Петербурга опережает идущий вторым «Ростов» на 9 очков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Павлюченко Роман
Комментарии (3)
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acor94
1681744342
Ну кстати щас можно на уверенных щщах слить Спартаку и Динамо и останется всего 3 очка.
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DOCTOR PENALTY
1681746268
Вангелий, бл***!
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