Кузьмичев рассказал, как «Локомотив» отказался от бесплатного перехода Захаряна

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о сорвавшемся переходе в московский клуб полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

– В «Локомотиве» вы какое‑то время отвечали и за селекцию на российском рынке. Самый обидно сорвавшийся переход?

– Когда у Арсена Захаряна заканчивался контракт с «Динамо» и его агенты могли вести переговоры, у меня был разговор по поводу Арсена.

Если бы те условия, которые попросили ребята, устроили клуб, возможно, Захарян играл бы сейчас в «Локомотиве». Но клуб отказал в этом трансфере. Потом прошло какое‑то время – и Арсен договорился с «Динамо» о продлении. Вот это, конечно, обидно.

Еще жаль, что «Локомотив» покинул Никита Иосифов. Мне кажется, останься он, дорос бы до очень высокого уровня – и уже потом поехал покорять Европу.

– Шанс подписать Захаряна был уже после того, как он сверкнул за «Динамо»?

– Он как раз начал играть в «Динамо». И был период не очень простых переговоров по новому контракту, долго не могли договориться. В тот момент я общался с его представителями. В принципе был согласен с их пожеланиями, но в «Локо» не согласовали.

– Условия от игрока были адекватными?

– Да, там по условиями самого Арсена вообще никаких вопросов не возникало. Абсолютно адекватные. Но раз трансфер был «free», речь шла о компенсации. Подъемные и агентские были довольно большие для игрока его возраста.

Но опять же – мы говорим о том, что трансфер являлся фактическим бесплатным, поэтому такие подъемные и агентские – это нормально.