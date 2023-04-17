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  • Кузьмичев рассказал, как «Локомотив» отказался от бесплатного перехода Захаряна

Кузьмичев рассказал, как «Локомотив» отказался от бесплатного перехода Захаряна

17 апреля 2023, 16:56
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о сорвавшемся переходе в московский клуб полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

– В «Локомотиве» вы какое‑то время отвечали и за селекцию на российском рынке. Самый обидно сорвавшийся переход?

– Когда у Арсена Захаряна заканчивался контракт с «Динамо» и его агенты могли вести переговоры, у меня был разговор по поводу Арсена.

Если бы те условия, которые попросили ребята, устроили клуб, возможно, Захарян играл бы сейчас в «Локомотиве». Но клуб отказал в этом трансфере. Потом прошло какое‑то время – и Арсен договорился с «Динамо» о продлении. Вот это, конечно, обидно.

Еще жаль, что «Локомотив» покинул Никита Иосифов. Мне кажется, останься он, дорос бы до очень высокого уровня – и уже потом поехал покорять Европу.

– Шанс подписать Захаряна был уже после того, как он сверкнул за «Динамо»?

– Он как раз начал играть в «Динамо». И был период не очень простых переговоров по новому контракту, долго не могли договориться. В тот момент я общался с его представителями. В принципе был согласен с их пожеланиями, но в «Локо» не согласовали.

– Условия от игрока были адекватными?

– Да, там по условиями самого Арсена вообще никаких вопросов не возникало. Абсолютно адекватные. Но раз трансфер был «free», речь шла о компенсации. Подъемные и агентские были довольно большие для игрока его возраста.

Но опять же – мы говорим о том, что трансфер являлся фактическим бесплатным, поэтому такие подъемные и агентские – это нормально.

  • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
  • Захаряном интересовались «Челси» и «Галатасарай».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Захарян Арсен
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