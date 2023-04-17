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    Григорян сравнил РПЛ с джунглями, а Абаскаля – с Маугли

    Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян впечатлен игрой «Спартака».

    «Мои симпатии на стороне «Спартака». Мне очень нравится, как строятся их атакующие действия.

    Пришел молодой рыжий парень 34 лет отроду. Если РПЛ сравнить с джунглями, то Гильермо Абаскаль – Маугли, который бежит впереди всей нашей РПЛ и поет эту песню джунглей. А за ним – все остальные», – сказал Григорян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • Абаскаль в РПЛ с лета.
    • Зимой он продлил контракт до 2025 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 14:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14351

      Алексей З 30 минут назад

      Шархан кто , неужели Ми...?

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      Рейтинг: +22042

      Persona_non_Grata 33 минуты назад

      Я даже знаю за какую команду играют и болеют бандерлоги )))

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      Рейтинг: +18558

      ilichkadr 45 минут назад

      Шурик, сам-то разве не из джунглей или из саванны?

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