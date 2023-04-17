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Григорян сравнил РПЛ с джунглями, а Абаскаля – с Маугли

17 апреля 2023, 14:47
3

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян впечатлен игрой «Спартака».

«Мои симпатии на стороне «Спартака». Мне очень нравится, как строятся их атакующие действия.

Пришел молодой рыжий парень 34 лет отроду. Если РПЛ сравнить с джунглями, то Гильермо Абаскаль – Маугли, который бежит впереди всей нашей РПЛ и поет эту песню джунглей. А за ним – все остальные», – сказал Григорян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Абаскаль в РПЛ с лета.
  • Зимой он продлил контракт до 2025 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Григорян Александр
Комментарии (3)
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ilichkadr
1681733685
Шурик, сам-то разве не из джунглей или из саванны?
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Persona_non_Grata
1681734401
Я даже знаю за какую команду играют и болеют бандерлоги )))
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ySS
1681739123
Табаки тренирует команду шерхана из бандерлогов)
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