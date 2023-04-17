Григорян сравнил РПЛ с джунглями, а Абаскаля – с Маугли

Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян впечатлен игрой «Спартака».

«Мои симпатии на стороне «Спартака». Мне очень нравится, как строятся их атакующие действия.

Пришел молодой рыжий парень 34 лет отроду. Если РПЛ сравнить с джунглями, то Гильермо Абаскаль – Маугли, который бежит впереди всей нашей РПЛ и поет эту песню джунглей. А за ним – все остальные», – сказал Григорян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».