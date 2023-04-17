Григорян сравнил РПЛ с джунглями, а Абаскаля – с Маугли

Шархан кто , неужели Ми...?
Бывший тренер «Анжи», «Тамбова» Александр Григорян впечатлен игрой «Спартака».
«Мои симпатии на стороне «Спартака». Мне очень нравится, как строятся их атакующие действия.
Пришел молодой рыжий парень 34 лет отроду. Если РПЛ сравнить с джунглями, то Гильермо Абаскаль – Маугли, который бежит впереди всей нашей РПЛ и поет эту песню джунглей. А за ним – все остальные», – сказал Григорян на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Абаскаль в РПЛ с лета.
- Зимой он продлил контракт до 2025 года.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.