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    Слуцкий подвел итоги матча «Ростов» – «Зенит» (0:0)

    Леонид Слуцкий прокомментировал нулевую ничью между «Ростовом» и «Зенитом» в 23-м туре РПЛ.

    «Говорил, что этот матч – последняя гастроль интриги в чемпионате? Так и было.

    «Зенит» стратегически играл на 0:0, они ушли от короткого розыгрыша, «Ростов» был готов прессинговать.

    Думаю, Сергея Семака стратегически устраивал ничейный счeт, хотя «Зенит» был ближе к победе.

    Девять очков сохранились – неотыгрываемое расстояние в семи турах», – считает Слуцкий.

    • «Зениту» осталось сыграть с «Динамо», «Крыльями Советов», «Спартаком», «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
    • «Ростов» еще встретится с «Уралом», «Спартаком», «Факелом», «Сочи», «Краснодаром», «Ахматом» и ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +55592

      MaxRnD 35 минут назад

      Да у Семака на бровке буквально истерика была, о каком 0-0 или стратегической ничьей речь ? С Лёни, что тренеришко, что иксПерд - горе печальное ....

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      Рейтинг: +1012

      Болотоход 1 час назад

      Леня похмелись после вчерашнего!!

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