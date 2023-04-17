Слуцкий подвел итоги матча «Ростов» – «Зенит» (0:0)

Леонид Слуцкий прокомментировал нулевую ничью между «Ростовом» и «Зенитом» в 23-м туре РПЛ.
«Говорил, что этот матч – последняя гастроль интриги в чемпионате? Так и было.
«Зенит» стратегически играл на 0:0, они ушли от короткого розыгрыша, «Ростов» был готов прессинговать.
Думаю, Сергея Семака стратегически устраивал ничейный счeт, хотя «Зенит» был ближе к победе.
Девять очков сохранились – неотыгрываемое расстояние в семи турах», – считает Слуцкий.
- «Зениту» осталось сыграть с «Динамо», «Крыльями Советов», «Спартаком», «Краснодаром», «Оренбургом», «Сочи» и «Факелом».
- «Ростов» еще встретится с «Уралом», «Спартаком», «Факелом», «Сочи», «Краснодаром», «Ахматом» и ЦСКА.
Источник: «Чемпионат»