Слуцкий подвел итоги матча «Ростов» – «Зенит» (0:0)

Леонид Слуцкий прокомментировал нулевую ничью между «Ростовом» и «Зенитом» в 23-м туре РПЛ.

«Говорил, что этот матч – последняя гастроль интриги в чемпионате? Так и было.

«Зенит» стратегически играл на 0:0, они ушли от короткого розыгрыша, «Ростов» был готов прессинговать.

Думаю, Сергея Семака стратегически устраивал ничейный счeт, хотя «Зенит» был ближе к победе.

Девять очков сохранились – неотыгрываемое расстояние в семи турах», – считает Слуцкий.