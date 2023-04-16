Радимов – о фразе «в КДК сидят дебилы»: «Я бы и сейчас сказал»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов вспомнил о своей длительной дисквалификации в 2004 году. Он сказал нелицеприятную фразу в адрес КДК РФС.

– В сезоне-2004 вы провели всего 19 матчей, потому что у вас было две пятиматчевых дисквалификации. После «Крыльев» вы поругались, кажется, с судьей Французовым.

– Да, но это был просто разговор. Сейчас, насколько я понимаю, да и тогда, за любой разговор больше двух матчей не дают. А Ширлу вообще 6 впаяли, да?

– Семь. Вы получили пять за Французова. Потом еще пять за «в КДК сидят дебилы».

– История какая, смотри. Я получил пять матчей, пропустил их, окей. Потом знаменитый матч ЦСКА и «Сатурна» с дракой десять на десять, все лупятся. Если вы мне пять дали, так давайте им – Рахимичу, Алдонину, Онопко, Вагнер и кто там еще?

– Но это же наивно. Вы сказали «в КДК сидят дебилы». А они такие: о, не будем дебилами, вкатим им по пять матчей.

– У меня вырвалось, потому что они дисквалифицировали по два человека из каждой команды. Подождите, нам с Ширлом за разговоры – мне пять, ему семь, а здесь за драку десять на десять вы ничего не делаете? Ну, естественно у меня вырвалось «в КДК сидят дебилы». Ну чего, это же все видят, правильно?

Мы идем вровень в очках, ну дисквалифицируйте у них тогда десять человек. Я еще тогда слышал: а как мы дисквалифицируем, кто у них будет играть? Пускай дублеры играют. Может, за эти пять матчей мы улетим от них в отрыв и станем чемпионами – но это их проблемы. Конечно, меня возмутило.

А то, что я это сказал – я бы и сейчас то же самое сказал. Потом меня вызвали на заседание и говорят: «Извиняйся!» Я: «Да за что же это должен извиняться? Только за то, что автобус не подогнал, чтобы отвезти вас в Кащенко – только за это могу». Они не ожидали, что я не буду извиняться, чтобы скостили мне эту дисквалификацию. Я сказал: «Да ну его на...»