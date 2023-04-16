«Ростов» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ.
- Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в воскресенье, 16 апреля. Начало – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
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Ростов: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.
Зенит: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ренан, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.
Судья: Сергей Карасев (Россия)
- Матчей в сезоне: 13
- Желтые карточки: 48 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 21
Игра первого круга закончилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.
Коэффициенты:
- Победа «Ростова» – 5.20
- Ничья – 4.30
- Победа «Зенита» – 1.64
Прогноз на матч: победа «Зенита»
Источник: телеграм-канал «Зенита»