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    «Ростов» – «Зенит»: стартовые составы на 23-й тур РПЛ

    «Ростов» и «Зенит» назвали стартовые составы на матч 23-го тура РПЛ.

    • Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в воскресенье, 16 апреля. Начало – в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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    Ростов: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелeхин, Байрамян, Миронов, Тугарев, Глебов, Щетинин, Комличенко.

    Зенит: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Ренан, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

    Судья: Сергей Карасев (Россия)

    • Матчей в сезоне: 13
    • Желтые карточки: 48 (3,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 21

    Игра первого круга закончилась со счетом 3:1 в пользу петербургской команды.

    Коэффициенты:

    • Победа «Ростова» – 5.20
    • Ничья – 4.30
    • Победа «Зенита» – 1.64

    Прогноз на матч: победа «Зенита»

    Где смотреть матч Ростов – Зенит

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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