Хусаинов: «После встречи со «Спартаком» судьи стали ошибаться в его пользу»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов после матча 23-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Спартаком» (1:2) выразил мнение, что судьи ошибаются в пользу спартаковцев.

— В пользу «Спартака» назначили три пенальти за один тайм. Теперь критики красно-белых начнут вспоминать встречу московского клуба с главой наших судей Павлом Каманцевым.

— А то... «Спартак» сам дал такой повод. Ведь все, как говорится, подшивается в одну папку...

— В смысле?

— А вспомните предыдущий тур — дерби с «Динамо». За что поставили пенальти на Романе Зобнине? ЭСК признала это ошибкой. Как снежный ком... Почему такие трактовки? Почему встречались только со «Спартаком»? Неслучайно Валерий Карпин призвал Каманцева провести лекцию и для «Ростова». Встречи, конечно, вещь полезная. Но почему их проводят в разгар чемпионата и только с одним клубом? К чему такая избирательность? Ну если назрела такая необходимость, соберите тогда в срочном порядке все клубы, пообщайтесь, разъясните. А теперь что получается?

— Что?

— «Спартак» встретился с Каманцевым. После этого арбитры совершают ошибки в пользу красно-белых. Совпадение? Может быть... Доказать, конечно, ничего не возможно, но что подумают люди? Какая молва пойдет?