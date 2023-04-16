Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хусаинов: «После встречи со «Спартаком» судьи стали ошибаться в его пользу»

Хусаинов: «После встречи со «Спартаком» судьи стали ошибаться в его пользу»

16 апреля 2023, 13:09
26

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов после матча 23-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Спартаком» (1:2) выразил мнение, что судьи ошибаются в пользу спартаковцев.

— В пользу «Спартака» назначили три пенальти за один тайм. Теперь критики красно-белых начнут вспоминать встречу московского клуба с главой наших судей Павлом Каманцевым.

— А то... «Спартак» сам дал такой повод. Ведь все, как говорится, подшивается в одну папку...

— В смысле?

— А вспомните предыдущий тур — дерби с «Динамо». За что поставили пенальти на Романе Зобнине? ЭСК признала это ошибкой. Как снежный ком... Почему такие трактовки? Почему встречались только со «Спартаком»? Неслучайно Валерий Карпин призвал Каманцева провести лекцию и для «Ростова». Встречи, конечно, вещь полезная. Но почему их проводят в разгар чемпионата и только с одним клубом? К чему такая избирательность? Ну если назрела такая необходимость, соберите тогда в срочном порядке все клубы, пообщайтесь, разъясните. А теперь что получается?

— Что?

— «Спартак» встретился с Каманцевым. После этого арбитры совершают ошибки в пользу красно-белых. Совпадение? Может быть... Доказать, конечно, ничего не возможно, но что подумают люди? Какая молва пойдет?

Еще по теме:
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака» 1
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина 1
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1681643229
Ну, если уже бывшие судьи стали называть вещи своими именами, тогда да..........
Ответить
aleksandr1969
1681644258
Согласно кодекса (правда не футбольного) судья не имеет права встречаться со сторонами процесса. Превратили футбол в базар и клоунаду козлы. Надо привозить судей (человек 10) за 30 минут до матча в автозаке и назначать рандомно. И полный запрет общения судей с кем бы то не было из футбольной сферы. Замечен штраф и пожизненный яцык с гвоздями.
Ответить
derrik2000
1681645151
Не, ну, Хусаинов, скажу так, если только по поводу матча с Торпедо, то не прав. По моему мнению, если бы ПЕРВЫЙ эпизод с назначением 11-метрового, был ТРЕТИМ, то, возможно, никакого пенальти и не было бы: ситуация 50 на 50, поскольку мяч в район локтя попал. А, вот, то, что НЕ УДАЛИЛ Самсонова за ЯВНЫЙ УДАР ПРЯМОЙ ногой игрока Спартака выше лодыжки, показав только жёлтую карточку - это, думаю, ошибка. Но опять же: пожалел как команду, так и Самсонова, хотя, считаю, что ИМЕННО САМСОНОВА в ЭТОЙ игре жалеть бы и не стОило.
Ответить
Vratarь
1681645763
Молва идёт(скачет, летит на всех крыльях) со времён самого плаксивого альбома футбольной попсы: "Как убивали "Спартак".
Ответить
slavа0508
1681646162
В этом матче судья ошибся только с не удалением Торпедовского защитника ....а поводу первого пендаля да игрок не умышленно играл рукой . но рука была и сейчас такие ставят . здесь вопрос не к судье а к самим правилам ....
Ответить
"supermax"
1681646576
Скоро зенит встретится и все будет как обычно.. Гыгы
Ответить
R_a_i_n
1681649164
После встречи Спартак начали судить намного справедливее! Это факт! Вчерашний вечер это доказал! Все три пенки с точки футбольных правил поставленны правильно! Единственный косяк, это не удаление игрока Торпедо после прямой ноги!
Ответить
subbotaspartak
1681652039
Пенальти столько должно быть назначено в игре, сколько было нарушений в штрафной.
Ответить
Каратель помойников
1681656997
то есть признал открыто что раньше ошибки были сугубо против Спартака? а то всякие отмазки лепили,а тут надо же,наоборот получилось...визг сразу поднялся,особенно от немытых секилявок
Ответить
zigbert
1681670760
Судья не щадил в этом матче и Спартак удалив двух игроков. Да еще на Бальде во время нарушения в штрафной можно было удалять игрока Торпедо.
Ответить
Главные новости
Фанаты «Црвены Звезды» заявили о позоре «Спартака»
13:31
1
Радимов оценил поведение Семака в матче с ЦСКА в сравнении с Талалаевым
13:22
1
«Спартаку» отказали в продаже участника ЧМ-2026 за 15 миллионов
12:45
1
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
5
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
10
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Все новости
Все новости
В «Динамо» заявили о провокациях в связи с удалением Тюкавина
13:10
1
ФотоЗащитник «Крыльев» перешел в клуб Первой лиги
12:29
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
1
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
5
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
10
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
8
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
16
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
15
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
5
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
4
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
2
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
13
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
6
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+