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    Хусаинов: «После встречи со «Спартаком» судьи стали ошибаться в его пользу»

    Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов после матча 23-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Спартаком» (1:2) выразил мнение, что судьи ошибаются в пользу спартаковцев.

    — В пользу «Спартака» назначили три пенальти за один тайм. Теперь критики красно-белых начнут вспоминать встречу московского клуба с главой наших судей Павлом Каманцевым.

    — А то... «Спартак» сам дал такой повод. Ведь все, как говорится, подшивается в одну папку...

    — В смысле?

    — А вспомните предыдущий тур — дерби с «Динамо». За что поставили пенальти на Романе Зобнине? ЭСК признала это ошибкой. Как снежный ком... Почему такие трактовки? Почему встречались только со «Спартаком»? Неслучайно Валерий Карпин призвал Каманцева провести лекцию и для «Ростова». Встречи, конечно, вещь полезная. Но почему их проводят в разгар чемпионата и только с одним клубом? К чему такая избирательность? Ну если назрела такая необходимость, соберите тогда в срочном порядке все клубы, пообщайтесь, разъясните. А теперь что получается?

    — Что?

    — «Спартак» встретился с Каманцевым. После этого арбитры совершают ошибки в пользу красно-белых. Совпадение? Может быть... Доказать, конечно, ничего не возможно, но что подумают люди? Какая молва пойдет?

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии23
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      Рейтинг: +6195

      subbotaspartak 40 минут назад

      Пенальти столько должно быть назначено в игре, сколько было нарушений в штрафной.

      1
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      Рейтинг: +13273

      R_a_i_n 1 час назад

      После встречи Спартак начали судить намного справедливее! Это факт! Вчерашний вечер это доказал! Все три пенки с точки футбольных правил поставленны правильно! Единственный косяк, это не удаление игрока Торпедо после прямой ноги!

      2
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      Рейтинг: +1793

      ПалкоВводецъ (returned) > R_a_i_n 1 час назад

      Все три пенальти за уши притянуты. Особенно два. Стыдно тебе должно быть Райка за твоих антинародных. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +13273

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Мне стыдно только за тебя гыгы-шного.

      1
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      Рейтинг: +1793

      ПалкоВводецъ (returned) > R_a_i_n 56 минут назад

      Райка сходи в храм, тем более в такой светлый день. Помолись за грехи антихриста по имени Спартак! Гыгыгы

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      Рейтинг: +13273

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 37 минут назад

      клавиатурный террорист ты

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      Рейтинг: +17874

      Barmaleushka 1 час назад

      Откуда у него такие деньги?!
      После возвращения оттуда ваш муж стал другим!
      Тлетворное влияние запада! ......
      А эта странная фраза "св.и.нья друг человека"!
      Элементы сладкой жизни! (с)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11529

      "supermax" 2 часа назад

      Скоро зенит встретится и все будет как обычно.. Гыгы

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      Рейтинг: +26861

      slavutiq70 2 часа назад

      В этом матче судья ошибся только с не удалением Торпедовского защитника ....а поводу первого пендаля да игрок не умышленно играл рукой . но рука была и сейчас такие ставят . здесь вопрос не к судье а к самим правилам ....

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      Рейтинг: +21215

      derrik2000 > slavutiq70 1 час назад

      По утверждению, что, мол, судья НЕ ошибся, показав Самсонову только ЖК, а не КК, не соглашусь.
      Да. Самсонов, возможно, был в этом матче среди торпедовцев "самым заряженным на битву", оттого и часто, причём не всегда обоснованно грубо фолил, но в эпизоде, когда прямой ногой врезался в ногу Бальде, по моему мнению, с учётом прошлых "заслуг" подлежал удалению.

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      Рейтинг: +671

      dim29 > derrik2000 1 час назад

      а как быть с фолом,когда 2 руками в грудь толкает,судья в метре и молчит,Спартак сам конечно виноват,по мне так лучше-бы проиграли,я не знаю что у них там в головах,но позиции теряют и не отрабатывают в обороне,уже не первый матч,ну и замены часто странные.

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      Рейтинг: +21215

      derrik2000 > dim29 1 час назад

      Я уже не раз писал, ЧТО, по моему мнению, СЕЙЧАС происходит с командой.
      Повторяться не буду.
      Скажу кратко: ВСЕХ "эффективных манагеров", включая рыжего, нужно гнать из Спартака и набирать (не "по объявлению", а по умению. мозгам и пониманию задач) РУССКИХ специалистов.
      Понты закончились!
      Тем более, что понты какие-то сатирические получились - из серии "КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ".
      Очень хочу надеяться, что руководство Лукойла всё таки разберётся, ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ.

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      Рейтинг: +22028

      Persona_non_Grata > derrik2000 1 час назад

      Знаем, знаем - Юрана надо звать и Глушакова вернуть !!! )))

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      Рейтинг: +21215

      derrik2000 > Persona_non_Grata 16 минут назад

      зарема, опять киевский ев.рей отсутствует и ты, пользуясь случаем, около мужчин трёсси???
      Вдуют, ведь.
      Всенепременнейше - ВДУЮТ!
      Чьё отчество тогда будешь ишшо одному ребятёночку давать???
      федун будет категорически против, чтобы его.

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      Рейтинг: +805

      rac531 > derrik2000 9 минут назад

      РУССКИХ специалистов?
      Это кого же? Титова, Аленичева, Талалаева, ...?

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      ...
      Рейтинг: +21215

      derrik2000 > rac531 24 секунды назад

      Что ты всё "по кругу" ходишь???
      Галактионов, ведь, тоже тренировал ДО того, как его в НН позвали.
      В Спартаке был.
      А Осинкин???
      Нужно ГРАМОТНО проводить селекционную работу, а не бухаться на колени, воздевая в экстазе руки к небу, когда "иностранный Шпециалист" едет срубить баблишка в нашем, российском чемпионате, совершенно не понимая и не хотя понимать как специфики нашего чемпионата, так и и нашего русского менталитета

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      Рейтинг: +480

      Vratarь 2 часа назад

      Молва идёт(скачет, летит на всех крыльях) со времён самого плаксивого альбома футбольной попсы: "Как убивали "Спартак".

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      Рейтинг: +21215

      derrik2000 2 часа назад

      Не, ну, Хусаинов, скажу так, если только по поводу матча с Торпедо, то не прав.
      По моему мнению, если бы ПЕРВЫЙ эпизод с назначением 11-метрового, был ТРЕТИМ, то, возможно, никакого пенальти и не было бы: ситуация 50 на 50, поскольку мяч в район локтя попал.
      А, вот, то, что НЕ УДАЛИЛ Самсонова за ЯВНЫЙ УДАР ПРЯМОЙ ногой игрока Спартака выше лодыжки, показав только жёлтую карточку - это, думаю, ошибка.
      Но опять же: пожалел как команду, так и Самсонова, хотя, считаю, что ИМЕННО САМСОНОВА в ЭТОЙ игре жалеть бы и не стОило.

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      Рейтинг: +491

      arrivalgist 2 часа назад

      Однозначно...

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      Рейтинг: +279

      aleksandr1969 2 часа назад

      Согласно кодекса (правда не футбольного) судья не имеет права встречаться со сторонами процесса. Превратили футбол в базар и клоунаду козлы. Надо привозить судей (человек 10) за 30 минут до матча в автозаке и назначать рандомно. И полный запрет общения судей с кем бы то не было из футбольной сферы. Замечен штраф и пожизненный яцык с гвоздями.

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      Рейтинг: +412

      Боцман52 > aleksandr1969 20 минут назад

      Спартак встречался не с судьями, а руководством судейского корпуса, чтобы объяснили, почему в одном матче ставят пенальти Спартаку, а в следующем же матче, за абсолютно такое же нарушение не ставят пенальти в ворота соперника, почему арбитр при наличии ВАР бустре свисти и в итоге на засчитывает чистый гол и т.д.

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      Рейтинг: +18545

      ilichkadr 3 часа назад

      Ну, если уже бывшие судьи стали называть вещи своими именами, тогда да..........

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