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    Мостовой: «Мы хотим, чтобы конфликт закончился – люди живут в страхе»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, как СВО повлияла на жизнь в стране.

    – Как сейчас живется в России?

    – Сложно. Например, в спорте мы сейчас соревнуемся только внутри России – это непросто. Самое худшее – неопределенность, мы не знаем, что случится дальше.

    Я живу в Москве. Заметно, что есть люди, которые живут довольно плохо, – в заботах и страхе, им приходится оглядываться.

    Сейчас нет возможности жить как раньше, как жили десять лет назад, потому что люди напуганы. Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился.

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    Источник: Relevo

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    Сегодня, 13:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1110

      SpartakMoskwa 24 минуты назад

      В скором времени до пиз***дится он, и мелькать не будет больше у нас в ленте
      Не о том говорить он начал

      1
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      Рейтинг: +881

      эд100 > SpartakMoskwa 2 минуты назад

      факт, не о том..., и не то что следовало бы, да и не ему....

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