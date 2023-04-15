Мостовой: «Мы хотим, чтобы конфликт закончился – люди живут в страхе»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, как СВО повлияла на жизнь в стране.

– Как сейчас живется в России?

– Сложно. Например, в спорте мы сейчас соревнуемся только внутри России – это непросто. Самое худшее – неопределенность, мы не знаем, что случится дальше.

Я живу в Москве. Заметно, что есть люди, которые живут довольно плохо, – в заботах и страхе, им приходится оглядываться.

Сейчас нет возможности жить как раньше, как жили десять лет назад, потому что люди напуганы. Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился.