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  • Мостовой: «Мы хотим, чтобы конфликт закончился – люди живут в страхе»

Мостовой: «Мы хотим, чтобы конфликт закончился – люди живут в страхе»

15 апреля 2023, 13:44
6

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал, как СВО повлияла на жизнь в стране.

– Как сейчас живется в России?

– Сложно. Например, в спорте мы сейчас соревнуемся только внутри России – это непросто. Самое худшее – неопределенность, мы не знаем, что случится дальше.

Я живу в Москве. Заметно, что есть люди, которые живут довольно плохо, – в заботах и страхе, им приходится оглядываться.

Сейчас нет возможности жить как раньше, как жили десять лет назад, потому что люди напуганы. Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился.

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Источник: Relevo
Россия. Премьер-лига Россия Мостовой Александр
Комментарии (6)
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SpartakMoskwa
1681557608
В скором времени до пиз***дится он, и мелькать не будет больше у нас в ленте Не о том говорить он начал
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Беспонтий
1681561838
следить за базаром последнее дело когда уже нечего есть но поезд ушёл и нечего делать и тянет порой поп.и.здеть
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Ollegator
1681562178
мост понял, что балабольство по футбольной теме всем его осточертело и ринулся в темы не своего ума. Хотя о чём это я, говорить на футбольные тему у него тоже ума не хватало..
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Бриг
1681572770
Слово "Мы" как-то самоуверенно употребил. Уточнить бы.
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Fialet
1681591089
Что то я не вижу вокруг, чтобы люди были напуганы, всё как обычно. Вирусная истерия была заметнее.
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