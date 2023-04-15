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    В Африке футболист ответил на красивый финт двойной грубостью: за такое даже желтую не дали!

    Сейчас проходит юношеский Кубок африканских наций. Накануне играли сборные Бурунди и Танзании.

    Этот матч запомнится виртуозным финтом, грубым фолом (даже двумя) и неоднозначным судейством.

    Хронология следующая:

    1. Игрок красиво перекинул мяч через соперника
    2. Его остановили ударом скорпиона в область подбородка
    3. На пострадавшего еще и наступили
    4. Арбитр не увидел повода дать желтую карточку тому, кто дважды нарушил правила.

    Вот такое судейство в Африке! А Вы еще на российских рефери жалуетесь😄

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1102

      Таврида 56 минут назад

      ***** красная.

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      Рейтинг: +1102

      Таврида > Таврида 54 минуты назад

      Уже слово "двой.ная" звездочками запикали, бггг. Бомбардир, ау, вы там вообще?

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      Рейтинг: +1178

      ВасяК > Таврида 40 минут назад

      Огненно красная!!!

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      Рейтинг: +695

      Октавиус > Таврида 37 минут назад

      надо писать дабл красная))

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      Рейтинг: +2190

      Bozigit 1 час назад

      Лапочкин ангелочек)

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      Рейтинг: +2190

      Bozigit 1 час назад

      Урод, ноги бы ему оторвать

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      Рейтинг: +2190

      Bozigit 1 час назад

      А это футболист?)

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      Рейтинг: +696

      bratskij 1 час назад

      Видать сынок судьи, мажор, а им как правило везде законы не писаны, пока не нарвуться на того кто побогаче.

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