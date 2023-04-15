В Африке футболист ответил на красивый финт двойной грубостью: за такое даже желтую не дали!

Сейчас проходит юношеский Кубок африканских наций. Накануне играли сборные Бурунди и Танзании.
Этот матч запомнится виртуозным финтом, грубым фолом (даже двумя) и неоднозначным судейством.
Хронология следующая:
- Игрок красиво перекинул мяч через соперника
- Его остановили ударом скорпиона в область подбородка
- На пострадавшего еще и наступили
- Арбитр не увидел повода дать желтую карточку тому, кто дважды нарушил правила.
Вот такое судейство в Африке! А Вы еще на российских рефери жалуетесь😄
Источник: «Бомбардир»