В Африке футболист ответил на красивый финт двойной грубостью: за такое даже желтую не дали!

Сейчас проходит юношеский Кубок африканских наций. Накануне играли сборные Бурунди и Танзании.

Этот матч запомнится виртуозным финтом, грубым фолом (даже двумя) и неоднозначным судейством.

Хронология следующая:

Игрок красиво перекинул мяч через соперника Его остановили ударом скорпиона в область подбородка На пострадавшего еще и наступили Арбитр не увидел повода дать желтую карточку тому, кто дважды нарушил правила.

Вот такое судейство в Африке! А Вы еще на российских рефери жалуетесь😄