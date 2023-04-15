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    Слуцкий ответил, выбыл ли «Спартак» из чемпионской гонки РПЛ

    Леонид Слуцкий рассказал, остается ли «Спартак» претендентом на чемпионство.

    «Совсем недавно мы говорили, что «Спартак» – основной преследователь «Зенита». Когда мы говорили о возможной чемпионской интриге, мы подразумевали именно «Спартак».

    Сегодня мы видим «Ростов» на втором месте, и если и будет какая-то чемпионская интрига, то от «Ростова», потому что отставание «Спартака» в 12 очков слишком критично», – заявил Слуцкий.

    За восемь туров до конца РПЛ тройка лидеров выглядит так:

    1. «Зенит» – 54 очка
    2. «Ростов» – 45 очков
    3. «Спартак» – 42 очка

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +617

      Янвapь 69 1 час назад

      Хряки участвуют в гонке за попадание в ФНЛ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19516

      Cleaner 1 час назад

      Спартак выбыл из чемпионской гонки РПЛ еще в прошлом сентябре. Ржу ни могу...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18525

      ilichkadr 1 час назад

      Молодец, Лёня. Ты единственный человек, который умеет считать очки и складывать цифры.

      1
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