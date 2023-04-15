Слуцкий ответил, выбыл ли «Спартак» из чемпионской гонки РПЛ

Леонид Слуцкий рассказал, остается ли «Спартак» претендентом на чемпионство.

«Совсем недавно мы говорили, что «Спартак» – основной преследователь «Зенита». Когда мы говорили о возможной чемпионской интриге, мы подразумевали именно «Спартак».

Сегодня мы видим «Ростов» на втором месте, и если и будет какая-то чемпионская интрига, то от «Ростова», потому что отставание «Спартака» в 12 очков слишком критично», – заявил Слуцкий.

За восемь туров до конца РПЛ тройка лидеров выглядит так: