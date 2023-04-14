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    Фигурист Траньков: «Жене и семье Дзюбы я бы поставил памятник»

    Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о фигуре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    «Знаком ли я с Артeмом? Шапочно. Отношение к нему? Есть вещи, которые мне непонятны в житейском плане, бытовом. Постоянно попадать в зашквары, а потом за счeт своего футбольного умения возвращать аудиторию — круто. Могу сказать, что чувак столько раз не сломался. Я бы поставил памятник его семье, жене, потому что со всеми этими историями, начиная с Машки и заканчивая Марией Орзул и другими историями, не знаю, как бы я вывез.

    Таким образом он получает мотивацию и воюет со всем миром? Со всем миром может воевать тот, кто высказывается. Вот он начал высказываться, это похоже на то, что он воюет с какой-то частью населения, частью мира и так далее. А когда ты публично занимаешься какими-то вещами, которые вроде все делают, но почему-то без камеры и всего остального… Есть вещи, которые я не очень понимаю. Ты лидер сборной России, лицо команды. Мне кажется, что это немного не круто», – сказал Траньков.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Его контракт с «Локо» действует до лета.
    • Дзюба – лучший игрок РПЛ в марте.

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    Источник: ютуб-канал «СБГ ШОУ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +13206

      R_a_i_n 2 минуты назад

      Мы уже видели памятник Зюбы! Пусть в штанах его держит!

      0
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      Рейтинг: +34064

      VVM1964 10 минут назад

      Ну на счет памятника не знаю, а вот любимый семейный фильм у них точно есть )))

      0
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      Рейтинг: +18008

      NewLife 13 минут назад

      Нагородил бестолкового сумбура. Поставь у себя на даче памятник мастурбирующему зюбе.

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