Фигурист Траньков: «Жене и семье Дзюбы я бы поставил памятник»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о фигуре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Знаком ли я с Артeмом? Шапочно. Отношение к нему? Есть вещи, которые мне непонятны в житейском плане, бытовом. Постоянно попадать в зашквары, а потом за счeт своего футбольного умения возвращать аудиторию — круто. Могу сказать, что чувак столько раз не сломался. Я бы поставил памятник его семье, жене, потому что со всеми этими историями, начиная с Машки и заканчивая Марией Орзул и другими историями, не знаю, как бы я вывез.

Таким образом он получает мотивацию и воюет со всем миром? Со всем миром может воевать тот, кто высказывается. Вот он начал высказываться, это похоже на то, что он воюет с какой-то частью населения, частью мира и так далее. А когда ты публично занимаешься какими-то вещами, которые вроде все делают, но почему-то без камеры и всего остального… Есть вещи, которые я не очень понимаю. Ты лидер сборной России, лицо команды. Мне кажется, что это немного не круто», – сказал Траньков.