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  • Фигурист Траньков: «Жене и семье Дзюбы я бы поставил памятник»

Фигурист Траньков: «Жене и семье Дзюбы я бы поставил памятник»

14 апреля 2023, 20:12
14

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков высказался о фигуре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

«Знаком ли я с Артeмом? Шапочно. Отношение к нему? Есть вещи, которые мне непонятны в житейском плане, бытовом. Постоянно попадать в зашквары, а потом за счeт своего футбольного умения возвращать аудиторию — круто. Могу сказать, что чувак столько раз не сломался. Я бы поставил памятник его семье, жене, потому что со всеми этими историями, начиная с Машки и заканчивая Марией Орзул и другими историями, не знаю, как бы я вывез.

Таким образом он получает мотивацию и воюет со всем миром? Со всем миром может воевать тот, кто высказывается. Вот он начал высказываться, это похоже на то, что он воюет с какой-то частью населения, частью мира и так далее. А когда ты публично занимаешься какими-то вещами, которые вроде все делают, но почему-то без камеры и всего остального… Есть вещи, которые я не очень понимаю. Ты лидер сборной России, лицо команды. Мне кажется, что это немного не круто», – сказал Траньков.

  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
  • Его контракт с «Локо» действует до лета.
  • Дзюба – лучший игрок РПЛ в марте.

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Источник: ютуб-канал «СБГ ШОУ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (14)
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NewLife
1681495698
Нагородил бестолкового сумбура. Поставь у себя на даче памятник мастурбирующему зюбе.
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VVM1964
1681495889
Ну на счет памятника не знаю, а вот любимый семейный фильм у них точно есть )))
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R_a_i_n
1681496388
Мы уже видели памятник Зюбы! Пусть в штанах его держит!
Ответить
Рыло свина
1681497903
это такой комплимент "дзюбиле" и его семейству? памятник зачем тогда.
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Garrincha58
1681501254
тот случай когда лучше помолчать в тряпочку
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subbotaspartak
1681541512
Культурный человек, не смог просто коз лом назвать. памятник коз лу, прикольно
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