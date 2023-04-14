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  • Глушенков сравнил «Спартак» и ЦСКА с ресторанами быстрого питания

Глушенков сравнил «Спартак» и ЦСКА с ресторанами быстрого питания

14 апреля 2023, 15:56
5

Форвард «Локомотива» Максим Глушенков объяснил, почему не считает проблемой переход из «Спартака» в ЦСКА.

– После ухода из «Спартака» ты сказал: «Перешел бы из «Спартака» в ЦСКА – играю для себя, а не ради фанатов». Можешь объяснить, что имел в виду?

– Да, потому что меня не так поняли. Я люблю болельщиков, и мне всегда нравится, когда собирается полный стадион. Такое в моей жизни было всего раз – когда у «Крыльев» был день рождения. Пришло 40 тысяч человек – чистый кайф.

В свою фразу я вкладывал лишь единственный смысл: футбол – моя работа. Если бы работнику «Макдональдса» не нравилось там работать, он бы перешел в KFC.

Если человеку не нравится работать в одном месте, почему нельзя перейти на другое? Болельщики тут ни при чем.

– Даже если не брать эту фразу, ты местами жестко высказываешься о «Спартаке», но при этом, когда забил им, играя за «Химки», не праздновал. Почему?

– Это просто был мой первый гол в ворота «Спартака». Поэтому решил не праздновать. Больше я им пока не забивал, но, когда забивали мои партнеры, прыгал больше всех (смеется).

А вот если буду забивать «Крыльям» – ни один гол не отпраздную. Кстати, тот матч с «Химками» вообще получился сумасшедшим. Я забил, а через 10 минут удалился за грубый фол против Айртона.

После игры меня в комментариях хреначили все: болельщики «Спартака» – за гол, болельщики «Химок» – за удаление (мы ведь в итоге проиграли), и третья группа лиц – за то, что отпраздновал гол с Глушаковым.

  • Глушенков был в «Спартаке» с 2019 по 2022 год.
  • Московский клуб трижды отдавал его в аренду.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак ЦСКА Глушенков Максим
Комментарии (5)
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alefreddy
1681477271
чего шелестеть если в Спартаке так себя ничем не проявил оттуда аренды.Хорошего хавбека сразу заметно хотя сейчас он немного прибавил
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DVOK68
1681480592
Не заслуживает внимания болельщиков,заурядный игрок с амбициями.
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NewLife
1681482420
Обиженная проводница.
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cska1948
1681488875
Не хочет футболист праздновать гол в ворота команды в которой играл? Так не забивай! А вообще это, не праздновать, лицемерие. Ведь душа поёт от радости, а надо делать скорбный вид, что для тебя это трагедия.
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