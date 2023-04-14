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    Глушенков сравнил «Спартак» и ЦСКА с ресторанами быстрого питания

    Форвард «Локомотива» Максим Глушенков объяснил, почему не считает проблемой переход из «Спартака» в ЦСКА.

    – После ухода из «Спартака» ты сказал: «Перешел бы из «Спартака» в ЦСКА – играю для себя, а не ради фанатов». Можешь объяснить, что имел в виду?

    – Да, потому что меня не так поняли. Я люблю болельщиков, и мне всегда нравится, когда собирается полный стадион. Такое в моей жизни было всего раз – когда у «Крыльев» был день рождения. Пришло 40 тысяч человек – чистый кайф.

    В свою фразу я вкладывал лишь единственный смысл: футбол – моя работа. Если бы работнику «Макдональдса» не нравилось там работать, он бы перешел в KFC.

    Если человеку не нравится работать в одном месте, почему нельзя перейти на другое? Болельщики тут ни при чем.

    – Даже если не брать эту фразу, ты местами жестко высказываешься о «Спартаке», но при этом, когда забил им, играя за «Химки», не праздновал. Почему?

    – Это просто был мой первый гол в ворота «Спартака». Поэтому решил не праздновать. Больше я им пока не забивал, но, когда забивали мои партнеры, прыгал больше всех (смеется).

    А вот если буду забивать «Крыльям» – ни один гол не отпраздную. Кстати, тот матч с «Химками» вообще получился сумасшедшим. Я забил, а через 10 минут удалился за грубый фол против Айртона.

    После игры меня в комментариях хреначили все: болельщики «Спартака» – за гол, болельщики «Химок» – за удаление (мы ведь в итоге проиграли), и третья группа лиц – за то, что отпраздновал гол с Глушаковым.

    • Глушенков был в «Спартаке» с 2019 по 2022 год.
    • Московский клуб трижды отдавал его в аренду.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18308

      DVOK68 11 минут назад

      Не заслуживает внимания болельщиков,заурядный игрок с амбициями.

      0
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      Рейтинг: +2378

      alefreddy 1 час назад

      чего шелестеть если в Спартаке так себя ничем не проявил оттуда аренды.Хорошего хавбека сразу заметно хотя сейчас он немного прибавил

      2
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      Рейтинг: +13193

      R_a_i_n > alefreddy 16 минут назад

      Он пришел вместе с Умяровым. Если Наиль худо-бедно закрепился в основе, то Глушенков не особо. Чего теперь на зеркало наговаривать?

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