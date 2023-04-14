Глушенков вспомнил, что Дзюба сказал игрокам «Локомотива» перед первой игрой за клуб

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков оценил роль Артема Дзюбы в раздевалке клуба.
— Дзюба круто залетел на сборы «Локомотива» с фразой: «В городе новый шериф». Реально шериф в раздевалке?
— Артем всегда на юморе, поддерживает хорошее настроение. Перед выходом на игру в раздевалке речь обычно говорит либо Тема, либо Бара (Дмитрий Баринов). Они настраивают команду.
Перед первой игрой после зимнего перерыва Артем сказал: «Сейчас всем нужно биться и сражаться, чтобы выбраться из той ситуации, в которой оказались». Такие слова мотивируют.
- Дзюба перешел в «Локо» в феврале этого года.
- Он забил 6 голов 5 матчах РПЛ.
- Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.
Источник: Sport24