Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Глушенков вспомнил, что Дзюба сказал игрокам «Локомотива» перед первой игрой за клуб

    Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков оценил роль Артема Дзюбы в раздевалке клуба.

    — Дзюба круто залетел на сборы «Локомотива» с фразой: «В городе новый шериф». Реально шериф в раздевалке?

    — Артем всегда на юморе, поддерживает хорошее настроение. Перед выходом на игру в раздевалке речь обычно говорит либо Тема, либо Бара (Дмитрий Баринов). Они настраивают команду.

    Перед первой игрой после зимнего перерыва Артем сказал: «Сейчас всем нужно биться и сражаться, чтобы выбраться из той ситуации, в которой оказались». Такие слова мотивируют.

    • Дзюба перешел в «Локо» в феврале этого года.
    • Он забил 6 голов 5 матчах РПЛ.
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

    Новости по теме
    Сазонов: «В «Зените» я мочил всех, даже своих – Дзюба молился: «Пожалуйста, не убей» 11
    Дзюба посетил матч ЦСКА – СКА в Кубке Гагарина
    Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал» 23
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 