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  • Новые успехи Костомарова: садится на кровать без посторонней помощи

Новые успехи Костомарова: садится на кровать без посторонней помощи

14 апреля 2023, 11:33

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Ранее стало известно, что фигуриста готовят к протезированию.

«Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет», – сообщил источник ТАСС.

  • 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
  • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
  • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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Источник: ТАСС
Оффтоп Костомаров Роман
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