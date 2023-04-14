Новые успехи Костомарова: садится на кровать без посторонней помощи

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Ранее стало известно, что фигуриста готовят к протезированию.

«Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет», – сообщил источник ТАСС.