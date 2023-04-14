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    Новые успехи Костомарова: садится на кровать без посторонней помощи

    Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

    Ранее стало известно, что фигуриста готовят к протезированию.

    «Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет», – сообщил источник ТАСС.

    • 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: ТАСС

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