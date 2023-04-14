Новые успехи Костомарова: садится на кровать без посторонней помощи

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
Ранее стало известно, что фигуриста готовят к протезированию.
«Роман продолжает восстанавливать мышцы и уже сам может садиться на кровать без посторонней помощи. Органы в порядке, температуры нет», – сообщил источник ТАСС.
- 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: ТАСС