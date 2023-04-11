Костомарову сделали культи на обеих ногах: с фигуристом работает психолог

Олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает готовиться к протезированию.
По информации «СЭ», 46-летнему спортсмену сделали культю на второй ноге для протеза, первая нога уже заживает. Врачи также планируют подготовить к протезам руки Костомарова.
Фигурист чувствует себя хорошо. Он занимается с инструктором и начал активнее разрабатывать тело. С Костомаровым также работает психолог.
Костомарова пока не будут перевозить из больницы из-за угрозы тромбов.
- 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
- Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
- Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.
Источник: «Спорт-Экспресс»