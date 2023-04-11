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    Костомарову сделали культи на обеих ногах: с фигуристом работает психолог

    Олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает готовиться к протезированию.

    По информации «СЭ», 46-летнему спортсмену сделали культю на второй ноге для протеза, первая нога уже заживает. Врачи также планируют подготовить к протезам руки Костомарова.

    Фигурист чувствует себя хорошо. Он занимается с инструктором и начал активнее разрабатывать тело. С Костомаровым также работает психолог.

    Костомарова пока не будут перевозить из больницы из-за угрозы тромбов.

    • 46-летний Костомаров 10 января был госпитализирован из-за пневмонии.
    • Сообщалось, что спортсмен перенес несколько операций, в том числе ампутацию конечностей.
    • Роман стал олимпийским чемпионом в 2006 году в танцах на льду с Татьяной Навкой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18499

      ilichkadr 3 часа назад

      Дай Бог ему здоровья!!!

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